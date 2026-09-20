El Atlético de Madrid se quedó con el derbi ante el Real Madrid, todo envuelto en polémicas arbitrales y reclamos del banco merengue. Terminado el partido, José Mourinho habló en conferencia de prensa y arremetió contra las decisiones de Miguel Ángel Ortiz Arias y la actuación del VAR en la derrota 2-1 de su equipo en el Metropolitano.

El DT llegó a la sala de prensa con un papel en el que llevaba dos fotografías. Una correspondía a la entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham y la otra, a la de Kang-in Lee sobre Federico Valverde. Para el técnico, los dos futbolistas del Atleti debieron ser expulsados durante la primera parte.

Atletico De Madrid V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Podríamos ahorrarnos la conferencia porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once nosotros contra nueve de ellos", afirmó Mourinho.

El Cuti recibió una amarilla luego de que Ortiz Arias revisara su acción sobre Bellingham en el VAR. Kang-in, por su parte, no fue amonestado por su entrada sobre Valverde. Mourinho consideró que esas decisiones condicionaron lo que ocurrió después.

Federico Valverde, Kang-In Lee, Atletico De Madrid vs Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El DT, más allá del resultado, respaldó a sus jugadores en esta segunda derrota del Merengue en LaLiga y destacó lo que se realizó antes del entretiempo. "Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad, trabajando para ganar en el segundo tiempo", expresó.

Mourinho sobre Ortiz Arias: "Es un pobre árbitro que ha hecho partidos pequeñitos"

Posterior a eso, fue más allá y cuestionó la designación de Ortiz Arias para el encuentro y apuntó a su experiencia. "El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que únicamente ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación", declaró.

También habló de Daniel Jesús Trujillo Suárez, el encargado del VAR, y cuestionó sus actuaciones en otros encuentros del Madrid. Aun así, rechazó afirmar que las decisiones estuvieran preparadas de antemano. "No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid", señaló.

Sobre la expulsión de Dean Huijsen, que derivó en el penal convertido por Alejandro Grimaldo para el 1-0 del Colchonero, Mou reconoció que todavía no había revisado la jugada. "La expulsión de Huijsen, te confieso que todavía no la he visto. Ha sido muy lejos para tener un juicio. No lo sé", explicó.

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

El DT insistió en que su principal reclamo estaba relacionado con lo ocurrido durante los primeros 45 minutos y con la posibilidad de que el local hubiera quedado con nueve futbolistas.

Por otro lado, se refirió a la situación del Merengue en liga. La derrota dejó al equipo con 15 puntos y a seis del Barcelona, líder con puntaje perfecto. "Obviamente queremos ser primeros, no segundos, terceros, cuartos o quintos. Queremos tener más puntos", afirmó.

Pese al resultado, Mou rescató la respuesta de sus dirigidos y aseguró que no tenía reproches para ellos. Su última valoración volvió a dirigirse hacia las decisiones arbitrales que protagonizaron su conferencia después del derbi. "Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan", repitió.