Mourinho explicó las tres caras del Real Madrid contra la Fiorentina

El regreso más esperado. El amistoso de pretemporada entre el Real Madrid y la Fiorentina marcó la vuelta de José Mourinho al banquillo merengue en un partido abierto al público. El conjunto blanco llegó a estar 2-0 arriba en Austria gracias a los goles de Endrick y Alexis Ciria, aunque Roberto Piccoli y Moise Kean establecieron el 2-2 definitivo.

El DT terminó satisfecho con la actuación de sus futbolistas y dividió el encuentro en tres etapas. "He visto un Madrid de tres caras: fresco, cansado y súper cansado", dijo Mourinho. Para el técnico, la primera versión fue la mejor y el marcador del descanso no reflejó la superioridad mostrada durante los 45 minutos iniciales.

"El fresco jugó muy bien. El 2-1 al descanso es cortísimo, con un primer tiempo de grandísima calidad para ganar tres o cuatro a cero fácilmente", expresó el entrenador. El Madrid se adelantó a los 12 minutos con el pie de Endrick y amplió la ventaja a los 24 gracias a Ciria. La Fiorentina descontó a los 41 con Piccoli y llegó al entretiempo con chances de igualar.

El desarrollo cambió en la segunda mitad. La Fiore adelantó sus líneas para presionar la salida madridista y, en consecuencia, encontró el empate mediante un cabezazo de Kean. Mourinho remarcó la dificultad que afrontaron Joan Martínez y Mario Rivas frente a un delantero con mayor experiencia.

"Han hecho un partidazo, aunque todavía no están al nivel de jugar con un bicho como Kean", dijo Mou. El portugués valoró de manera especial el tramo final, cuando sus jugadores estaban agotados y aun así recuperaron el dominio del balón. "El equipo ha sabido ser un equipo, ha sabido volver a dominar el juego", expresó.

Denzel Dumfries, Jose Mourinho, Eduardo Camavinga, Real Madrid | Christian Bruna/GettyImages

Denzel Dumfries y Endrick también recibieron elogios. Los dos tenían encima tan solo tres entrenamientos y, aun asi, permanecieron en el campo durante alrededor de 70 minutos. "Un esfuerzo fantástico que para mí tiene significado. Les he dado las gracias por lo que nos han dado. Me ha gustado todo", afirmó el DT.

El técnico recordó que contó con siete futbolistas del primer equipo y varios juveniles. También explicó que Carlos Espí apenas había trabajado una hora con el plantel antes de ingresar durante el segundo tiempo. "Está despertando de un sueño. Entrenó una horita ayer y nos ha ayudado hoy para conocer lo que es el Madrid", dijo Mourinho.

👔 Mourinho: "Estoy muy contento con el trabajo de los chicos desde el primer día". pic.twitter.com/w4gXIEd7Il — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 1, 2026

La falta de la mayoría de los integrantes del plantel aparece como la principal preocupación del entrenador en esta etapa de preparación. Vinícius Jr., Brahim Díaz y Bernardo Silva se sumarán el lunes, y el resto volverá de forma progresiva. "Me preocupa no tener a los otros, me gustaría tener tres semanas con todos ellos también, aunque no es posible", expresó Mourinho.

Consultado sobre lo que sintió al volver a dirigir al Real Madrid, el portugués evitó darle una importancia excesiva al amistoso. "Todavía nada, faltan los partidos buenos", concluyó.