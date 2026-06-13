Mourinho, interesado en el fichaje de Schlotterbeck

Mientras arranca el Mundial 2026, en las oficinas de Valdebebas se trabaja a destajo: ha llegado José Mourinho al Real Madrid y el renacimiento de la Casa Blanca depende, en gran medida, del mercado de fichajes de verano.

Tras asegurarse las llegadas de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, el entrenador portugués considera crucial sumar a Nico Schlotterbeck, zaguero central del Borussia Dortmund y la selección de Alemania.

Los medios que dan esta noticia son BILD y SkySports, confirmando estos que el club Merengue estaría cerca de activar una cláusula de salida del contrato del alemán valorada entre 50 y 60 millones de euros.

Germany Training Session - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Esta opción de salida tiene una serie de particularidades, ya que solo puede ser ejecutada por un reducido grupo de clubes de la élite europea. Entre ellos figuran el Real Madrid y el Liverpool.

Si bien tuvo algunas lesiones, completó una temporada 2025/26 correcta: jugó 37 partidos, en los que anotó cinco tantos y brindó dos asistencias. Su punto más alto con el Borussia Dortmund fue cuando llegó a la final de la UEFA Champions League en la temporada 2023/24.

Schlotterbeck será internacional con Alemania en el Mundial 2026, donde enfrentará en fase de grupos a Curazao el domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, a Costa de Marfil el sábado 20 en el BMO Field de Toronto y a Ecuador el jueves 25 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Schlotterbeck esquivó el asunto

2026 World Cup Germany Press Conference | picture alliance/GettyImages

“Por supuesto que escuchas este tipo de cosas a través de los medios, pero ahora mismo todo mi foco está puesto en el Mundial y en el primer partido. Hemos visto en el pasado lo importante que puede ser un debut en una competición así. He oído los rumores, pero no ocupan mi mente en este momento”, dijo en la conferencia de prensa previa al primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo ante Curazao.