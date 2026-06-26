Mourinho no planea hacer cambios drásticos en el Real Madrid

En una entrevista concedida al podcast Beast Mode On, José Mourinho expuso su visión sobre el plantel, la convivencia en un vestuario repleto de figuras y la importancia de construir una identidad colectiva en el Real Madrid.

Uno de los temas que abordó fue la posibilidad de realizar cambios drásticos tras una temporada marcada por las críticas y algunos conflictos internos. Lejos de alimentar esa idea, el entrenador portugués fue contundente al defender a los futbolistas que ya forman parte del equipo.

Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

Confianza plena en el plantel

“Leí que la gente decía que Mourinho llegará al Real Madrid y apartará a los jugadores que supuestamente tuvieron problemas la temporada pasada. No es así. Quiero a estos jugadores. Quiero a los mejores jugadores”, aseguró.

Para el luso, el verdadero reto está en encontrar el equilibrio necesario para que todas esas individualidades funcionen como una un solo frente competitivo.

“Ahora tengo que encontrar una manera de convertirlos en un equipo”, agregó, dejando en claro cuál será el eje central de su proyecto en el club merengue.

🚨 José Mourinho: “I read that people were saying: Mou will come to Real Madrid and CUT the players who supposedly had problems last season… NOT AT ALL”.



“I WANT these players. I want the BEST players. Now I have to find a way to make them a TEAM”, told BeastModeOn. pic.twitter.com/fYBTxS94bR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

El futbolista ideal y la gestión de egos

Durante la charla, Mourinho también reflexionó sobre las características que debe reunir un jugador de élite. Según su visión, el talento técnico por sí solo no alcanza para lograr la excelencia deportiva.

“El gran jugador es el paquete completo. Tiene que ser técnicamente bueno, estar físicamente preparado, ser fuerte mentalmente y pensar en el equipo”, explicó. En la misma línea, relativizó las dificultades que puede generar dirigir a figuras de renombre: “gestionar egos es el mejor problema que puede tener un entrenador. Tener a los mejores jugadores es el mejor problema posible”.

Con estas declaraciones, el portugués dejó en claro que no pretende dividir el vestuario ni señalar responsables de los errores pasados; su intención es aprovechar el potencial del plantel y moldearlo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP