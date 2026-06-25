Mourinho pone a prueba a Mastantuono antes de decidir su futuro en el Real Madrid

El Real Madrid ya tiene definido el inicio de su preparación para la nueva temporada: los jugadores están citados para realizar los exámenes médicos el próximo 13 de julio en Valdebebas.

En esa línea, con la llegada de José Mourinho al banco, Franco Mastantuono tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede ganarse un lugar en el primer equipo. El portugués pretende observar de cerca a varios futbolistas jóvenes antes de tomar decisiones sobre sus próximos pasos.

⚠️🇦🇷🇵🇹 José Mourinho es FANÁTICO de Franco Mastantuono y ES PROBABLE que SE QUEDE en Real Madrid.



El club estaba dispuesto a CEDERLO, pero daría marcha atrás por pedido del entrenador. ‼️



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Una inversión millonaria que necesita respuesta

El club merengue desembolsó más de 63 millones de euros para incorporar al argentino desde River Plate y, en teoría, tiene asegurada su continuidad en el club hasta junio de 2031, con una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros, un mecanismo que el Madrid emplea para resguardar a sus apuestas a futuro.

Sin embargo, la primera temporada del extremo no estuvo a la altura de las expectativas generadas.

Le costó trasladar al fútbol español el nivel que había exhibido en Argentina y terminó perdiendo protagonismo con el correr de los meses. Además, su rendimiento no le permitió consolidarse en la reciente consideración de la selección de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026, pese a haber integrado convocatorias anteriores.

La filosofía de Mourinho respecto a los jóvenes talentos es clara y considera que los futbolistas en etapa de formación necesitan competir con regularidad y no permanecer en el banco de suplentes sin continuidad. Por eso, no se descarta que algunos prospectos salgan cedidos si las oportunidades en el primer equipo serán limitadas.

Real Madrid Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

De igual manera, el entrenador quiere observar personalmente a Mastantuono durante la pretemporada y mantener conversaciones con él antes de tomar una resolución. La decisión final será consensuada entre el jugador, el cuerpo técnico y la dirigencia.

El argentino afrontará así semanas decisivas, en las que buscará convencer a Mourinho de que está preparado para quedarse y pelear por un lugar en uno de los equipos más exigidos.

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