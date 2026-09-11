Mourinho responde a las críticas y anticipa rotaciones en el Real Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano

José Mourinho habló este viernes ante la prensa para analizar el próximo compromiso del Real Madrid frente al Rayo Vallecano, por la quinta jornada de LaLiga. Tras el empate ante el Betis, el técnico resaltó la unión del grupo y advirtió sobre la necesidad de mantener la concentración ante un rival que llega con confianza en el campeonato.

El portugués también reconoció que el calendario obliga a administrar esfuerzos. El conjunto merengue afrontará tres encuentros en apenas nueve días, por lo que Mourinho contempla introducir algunas novedades para aportar frescura al equipo.

🚨 José Mourinho: "Here, we all work FOR Real Madrid, we don't work AT Real Madrid.



We will do everything to make the fans happy." pic.twitter.com/VnvvJHsvNR — Madrid Zone (@theMadridZone) September 11, 2026

Habrá oportunidades para las piernas frescas

Aunque evitó confirmar la alineación, Mourinho dejó entrever que algunos jugadores podrían recibir una oportunidad ante el Rayo. Camavinga, Bernardo y Arda Güler ya están recuperados y forman parte de las alternativas que tiene el técnico.

La idea no pasa necesariamente por una rotación masiva, sino por darle minutos a futbolistas que llegan con más energía mientras otros descansan. Con el calendario apretado y el FC Barcelona fuerte en la pelea por la punta, el Madrid sabe que no puede permitirse volver a dejar puntos en el camino.

Vinícius tendrá su mejor versión

Otro de los temas centrales de la conferencia fue Vinícius Junior y las críticas que recibió en las últimas semanas. El entrenador salió en defensa del brasileño, recordó todo lo que consiguió desde su llegada al club y recurrió a un conocido proverbio portugués para explicar su postura: “Sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto”.

Además, Mourinho aseguró que el mejor Vinícius todavía está por aparecer y puso como referencia sus grandes actuaciones en la UEFA Champions League. Según explicó, el delantero está cerca de alcanzar su velocidad máxima y mejoró sus números en carreras de alta intensidad y recuperaciones en campo rival.

Mbappé también recibió el respaldo de Mourinho

Después de que el francés respondiera públicamente a las críticas, el técnico volvió a respaldarlo y consideró que un futbolista capaz de marcar 40 goles no puede convertirse en un problema para un equipo.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILAN | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

"Hay gente que habla de fútbol pero no lo conoce en profundidad. [...] He visto al equipo estar en los últimos minutos con 10, defendiendo por la izquierda con Cucurella ya muerto, con Kylian ya muerto, y lo he visto. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí es una alegría este tipo de comportamiento", destacó el portugués.

Para Mourinho, el esfuerzo y la disposición para sacrificarse por el equipo reflejan la fortaleza del grupo, una característica que considera clave para afrontar la exigente seguidilla de partidos y mantener al Real Madrid competitivo en todos sus frentes.

"Estamos unidos. Hemos perdido puntos contra el Betis y el compromiso que tenemos va a seguir. Haremos todo lo posible para que la gente esté feliz", concluyó.

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