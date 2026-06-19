Mourinho toma una decisión respecto del futuro de Carreras en el Real Madrid: ¿se queda o se va?

A pesar de los rumores que vinculaban a Álvaro Carreras con una posible salida hacia la Premier League con el Chelsea, el defensor despejó las dudas sobre su futuro de cara a la próxima temporada 2026/27 y recibió el respaldo de José Mourinho, quien considera que será una pieza importante dentro de su proyecto deportivo en el Real Madrid.

El técnico portugués decidió mantener al futbolista en el plantel profesional y apostar por una dupla de laterales izquierdos junto a Marc Cucurella, uno de los refuerzos incorporados en los últimos días. La decisión también dejó sin efecto el interés que había despertado Carreras en otros clubes europeos.

💣 El Real Madrid y Mourinho CONSIDERAN a Carreras INTRANSFERIBLE.



🔜 El gallego SEGUIRÁ en el club y COMPETIRÁ con Cucurella por el lateral izquierdo.



ℹ️ @jfelixdiaz pic.twitter.com/4v2KJQ9evp — Madridista Hoy (@madridistahoy) June 19, 2026

Una nueva oportunidad en el primer equipo

El defensor gallego llegó al Madrid en julio de 2025, cuando la dirigencia desembolsó 50 millones de euros para incorporarlo desde el Benfica. En aquel momento firmó un contrato por seis temporadas, vigente hasta el 30 de junio de 2031.

Semanas atrás, Carreras ya había manifestado públicamente su intención de continuar en el merengue: "mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa".

Ahora, su objetivo inmediato será llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada y demostrar que puede consolidarse definitivamente en el primer equipo.

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El lateral izquierdo será uno de los sectores con mayor competencia dentro del plantel. Mourinho entiende que Carreras y Cucurella ofrecen variantes distintas y considera que ambos pueden aportar soluciones según las necesidades de cada partido, y amplía las alternativas tácticas del equipo a lo largo de la temporada.

Mientras Cucurella ofrece experiencia y una marcada vocación ofensiva, Carreras aporta intensidad, despliegue y capacidad para adaptarse a distintos contextos de partido. Esa diversidad de recursos convence al cuerpo técnico de que el sector izquierdo de la defensa está bien cubierto.