Mourinho volverá al Real Madrid con una cláusula especial en su contrato

Después de cerrar la temporada con el Benfica, José Mourinho alcanzó un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo entrenador el Real Madrid; solo restan cuestiones formales para que el anuncio se haga oficial.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez espera confirmar la negociación una vez finalice la temporada de LaLiga y queden resueltas las elecciones presidenciales del club. Mientras tanto, en España ya comenzar a trascender detalles del contrato que marcaría el regreso de uno de los entrenadores más influyentes de la última decada en el fútbol europeo.

🚨 BREAKING: Real Madrid AGREED to Mourinho’s requests:



• Say in transfer targets; positions

• No interference from board with the squad training

• No pointless media conferences

• He can bring his staff @COPE pic.twitter.com/f3sFVh5sVE — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 18, 2026

La cláusula que facilita su salida

Uno de los puntos clave para destrabar la negociación fue la cláusula incluida en el contrato que Mourinho firmó con el Benfica hace menos de un año. El acuerdo le permite abandonar el conjunto portugués mediante el pago de tres millones de euros, una cifra considerada accesible para el Real Madrid teniendo en cuenta la magnitud de la operación.

Además, el vínculo con el merengue tendría una particularidad. Aunque inicialmente sería un acuerdo por dos temporadas, se extendería automáticamente por un año más en caso de conquistar LaLiga. Esa condición fue interpretada como un incentivo deportivo y una muestra de confianza en el proyecto que el club pretende construir en torno al regreso del portugués.

Según informó Sky Sports, Mourinho también llegaría acompañado por parte de su actual cuerpo técnico, integrado por cuatro colaboradores que hoy trabajan junto a él en Lisboa.

El ciclo de Mourinho en el Benfica dejó sensaciones encontradas. El equipo terminó invicto en la liga portuguesa, pero finalizó tercerdo detras del Porto y el Sporting CP, quedando fuera de la próxima edición de la UEFA Champions League.

Ese desenlace aceleró las conversaciones con el Real Madrid.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Gualter Fatia/GettyImages

Consultado sobre su futuro tras el último partido de la temporada, el entrenador evitó confirmar el acuerdo, aunque dejó abierta la puerta a su regreso a España: “no depende del dinero, sino de las condiciones para poder cumplir los objetivos”, explicó.

La huella que dejó en el Madrid

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y protagonizó una de las etapas más intensas de la rivalidad frente al FC Barcelona de Pep Guardiola. Bajo su conducción, el equipo ganó una Liga y una Copa del Rey, además de romper récords históricos en la temporada 2011-12, cuando alcanzó los 100 puntos y convirtió 121 goles.

Sin embargo, su salida estuvo marcada por conflictos internos, diferencias con referentes del plantel y la frustración de no haber conquistado la Champions League.

Ahora, más de una década después, el portugués tendría una nueva oportunidad en el Santiago Bernabéu. Y según distintas versiones que circulan en España, ya habría pedido refuerzos en varias posiciones clave, como la defensa central, el lateral derecho, el mediocampo y el ataque.

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