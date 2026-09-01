Mourinho y Flick ya tienen fecha y hora para el primer Clásico

El primer FC Barcelona vs Real Madrid de la temporada 2026/27 ya tiene fecha y hora confirmadas: el encuentro, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, se disputará el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

El partido comenzará a las 21:00 horas de España, 15:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos y 13:00 horas de México, en uno de los cruces más esperados del calendario del fútbol español.

🚨 ¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO!



🗓 Domingo 25 de octubre

⌚ 21:00 horas CET

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El regreso de Mourinho al Camp Nou

El encuentro tendrá un atractivo especial con el regreso de José Mourinho al estadio azulgrana como entrenador del Real Madrid. El portugués volverá a dirigir un Clásico después de protagonizar algunos de los enfrentamientos más intensos de la rivalidad durante su primera etapa en el conjunto merengue, entre 2010 y 2013.

Ahora, el técnico afrontará el desafío con un Madrid que comenzó la campaña con tres victorias consecutivas y que busca recuperar el dominio de LaLiga frente a un Barcelona que conquistó los dos últimos campeonatos.

El Barcelona llega con ventaja reciente

El equipo dirigido por Hansi Flick también ganó sus tres primeros partidos de la temporada y mostró una notable capacidad ofensiva. Raphinha se convirtió en una de las principales referencias de ataque, mientras que Lamine Yamal ya dejó su sello con un doblete frente al Rayo Vallecano.

Además, el historial reciente favorece claramente al conjunto catalán: el blaugrana ganó seis de sus últimos siete partidos oficiales contra el Real Madrid, incluidos los dos últimos Clásicos y la final de la Copa del Rey de 2025.

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRID | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Asimismo, el partido también tendrá como protagonista a Rodri, el nuevo mediocampista culé, quien vestirá la camiseta del Barcelona después de que no se concretara su fichaje por el merengue. Su presencia agregará un condimento especial a un Clásico que reunirá a dos equipos que comenzaron la temporada con aspiraciones de volver a conquistar LaLiga.