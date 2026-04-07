Nashville vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club América visitará al Nashville SC en partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. En el papel, las Águilas parecen claras favoritas para llevarse la serie, pero su rendimiento irregular en el torneo Clausura 2026 ha dejado muchas dudas. Por el contrario, el equipo de la MLS marcha en la primera posición de la Conferencia Este en el campeonato estadounidense.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre este primer capítulo de la llave: dónde y cómo ver, horarios, fecha, probables alineaciones, noticias, pronóstico y más.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque América cuenta con una de las plantillas más fuertes del futbol mexicano, contará con varias bajas importantes para este compromiso. A esto hay que sumar que el Nashville SC ha demostrado una gran forma en el arranque de la MLS. No será un partido fácil para las Águilas. Se espera un duelo cerrado, pero con ligera ventaja para los estadounidenses.

Nashville 1-0 América

¿A qué hora se juega el Nashville vs América?

Ciudad : Nashville

: Nashville Estadio : Geodis Park

: Geodis Park Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Nashville y el América

Nashville y América se han visto las caras en dos ocasiones, un amistoso celebrado en 2022 y la Leagues Cup 2023. En ambas ocasiones el resultado fue empate. En los dos encuentros, el equipo de la MLS terminó imponiéndose en la tanda de penaltis.

Últimos 5 partidos

Nashville América Chicago Fire 1-0 Nashville SC 04/04/26 Santos Laguna 1-1 América 04/04/26 Nashville SC 5-0 Orlando City 21/03/26 Pumas 1-0 América 21/03/26 Inter Miami 1-1 Nashville SC 18/03/26 América 1-1 Philadelphia Union 18/03/26 Columbus Crew 0-1 Nashville SC 14/03/26 América 2-0 Mazatlán FC 15/03/26 Nashville SC 0-0 Inter Miami 11/03/26 Philadelphia Union 0-1 América 10/03/26

¿Cómo ver el Nashville SC vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal/Streaming México FOX/ FOX ONE Estados Unidos TUDN, CONCACAF GO, VIX PREMIUM, FOX SPORTS, FUBO SPORTS

Últimas noticias del Nashville

Los Boys in Gold atraviesan un gran momento y se encuentran en el primer lugar de la Conferencia Este con 13 puntos en seis encuentros. El cuadro dirigido por BJ Callaghan suma solamente una derrota en sus diez encuentros más recientes en todas las competiciones. El cuadro de la MLS buscará seguir haciendo historia. Esta es la primera vez que Nashville avanza a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Últimas noticias del América

De acuerdo con los reportes más recientes, André Jardine tendría tres bajas para el partido de ida de los cuartos de final. Se trata de Cristian Borja, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas. La participación de estos elementos está en duda y se decidirá el mismo día del encuentro si es que participan.

Los elementos que definintivamente no podrán tener actividad con las Águilas para el duelo ante Nashville son Luis Malagón, quien se perderá lo que resta de la temporada, Henry Martín, Dagoberto Espinoza y Víctor Dávila.

Estamos listos para el Nashville vs. América. 🦅



¡Vayamos juntos en Champions Cup! 💙💛 pic.twitter.com/YAvMD05MiU — Club América (@ClubAmerica) April 7, 2026

Posible alineación del América contra el Nashville (4-3-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes; Rodrigo Dourado, Jonathan Dos Santos, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Isaías Violante y Raúl Zúñiga.

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