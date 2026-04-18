Necaxa vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Estamos en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en la antepenúltima Jornada 15 el Club Necaxa recibirá en casa al Club Tigres UANL en donde trataran de cerrar de manera digna el certamen.

El equipo visitante llega tras haber goleado al líder general, el Club Deportivo Guadalajara y haber tenido actividad a mitad de semana en la Concacaf Champiosn Cup 2026, por lo que llegan con mucho ritmo de juego.

De esa manera, les compatimos la información más importante sobre este compromiso del sabadito futbolero en el fútbol mexicano.

Pronóstico SI Fútbol

Mientras que el equipo local llegará desminuido sin motivación para jugar, el cuadro felino está cerrando con mayor entusiasmo para no quedarse fuera de la Liguilla.

Actividad a mitad de semana en Concachampions e irán a Aguascaientes con el objetivo de llevarse las tres unidades y si lo vemos posible, sumado, además, de que el cuadro hidrocálido no tendrá a dos elementos titulares por sanción.

Necaxa 0-2 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Necaxa vs Tigres UANL?

Ciudad : Aguascalientes

: Aguascalientes Estadio : Victoria

: Victoria Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX

Estadio Victoria será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Necaxa y Tigres UANL (últimos cinco partidos)

Necaxa : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 3

Último partido entre ambos: 17/10/25 - Tigres UANL 5-3 Necaxa - Liga MX

Últimos 5 partidos

Necaxa Tigres UANL Querétaro 3-1 Necaxa 11/04/26 Seattle Sounder 3-1 Tigres UANL 15/04/26 Necaxa 2-1 Mazatlán 03/04/26 Tigres UANL 4-1 Chivas 11/04/26 Necaxa 3-0 Tijuana 20/03/26 Tigres 2-0 Seattle Sounders 08/04/26 Puebla 0-0 Necaxa 13/03/26 Tijuana 1-0 Tigres 03/04/26 Necaxa 0-1 Pumas 06/03/26 Juárez 2-1 Tigres 22/03/26

¿Cómo ver el Necaxa vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México Claro Sports y ViX

Últimas noticias de Necaxa

Los Rayos vienen de caer 1-3 ante los Gallos Blancos, por lo que prácticamente están fuera de la Liguilla, por si fuera poco en la siguiente fecha se medirán ante el cuadro felino en casa, pero tendrán dos ausencias titulares.

El central Agustín Oliveros y el mediocampista Lorenzo Faravelli fueron expulsados este fin de semana y no podrán estar a disposición de Martín Varini.

Posible alineación de Necaxa (3-1-4-2): Ezequiel Unsain; Raúl Martínez , Alexis Peña, Javier Mendez; Facundo Gutiérrez; Ricardo Monrreal, Danny Leyva, Agustín Almendra, Cristian Calderón; Tomás Badaloni y Javier Ruiz.

Últimas noticias de Tigres UANL

¡Termina el encuentro en Seattle y estamos en semifinales de @TheChampions! pic.twitter.com/m5Fxj585hn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 16, 2026

El conjunto de San Nicolás de los Garza cayó en su visita 3-1 frente al Seattle Sounders en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero les alcanzó para avanzar por el marcador global 3-3.

El cuadro mexicano avanzó por su gol de visitante y por ende, se medirá en semifinales al Nashville SC.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Vladimir Loroña; Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta; Rodrigo Aguirre.