Neymar sorprende con una promesa a la afición de Brasil para el Mundial

Ya hay reportes de prensa que señalan que la cirugía de Neymar tuvo éxito. El delantero de 33 años de edad tuvo una artroscopia en la rodilla izquierda que le tendrá fuera de acción por un mes. Sin embargo, todo apunta a que conseguirá mantener viva su esperanza de estar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para conformar el equipo de Brasil que disputará el Mundial de 2026.

El astro brasileño había estado lidiando con una lesión de menisco desde noviembre. A pesar de ello decidió jugar lastimado en los últimos cinco partidos de la temporada, porque su equipo, el Santos, estaba librando una dura lucha para evitar el descenso en el Brasileirao.

En ese lapso y a pesar de sus limitaciones, Neymar sumó cinco goles y una asistencia, una producción que fue determinante para que su club de la infancia terminara la temporada invicto y evitara el descenso.

Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Todo apunta a que es cuestión de tiempo que se anuncie la renovación de su contrato con el Santos, pero primero se sometió a una cirugía para solucionar su persistente problema de rodilla.

Un comunicado del equipo dio parte de los resultados de la intervención. “Neymar fue operado la mañana del lunes 22 de diciembre”, dice el comunicado. “Se le realizó una artroscopia para tratar una distensión de menisco. La cirugía fue exitosa y el atleta se encuentra bien. Neymar Jr. recibirá el alta médica esta tarde y comenzará su proceso de rehabilitación. ¡Que te mejores pronto, príncipe de la ciudad!”.

El astro publicó en redes sociales una foto desde su cama de hospital después de la intervención, pero lo que ha causado revuelo son unas palabras que dio unos días antes.

Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil y esperó hasta después del último partido de la temporada del Santos para anunciar que se sometería a la cirugía. También confirmó que se mantiene firme en su objetivo de participar en el Mundial y no se conformó con eso, sino que hizo una promesa increíblemente audaz.

Neymar promete darle el sexto título a Brasil

Neymar apareció en el escenario de Tardezinha, un festival de música en Brasil, apenas unos días antes de su cirugía. Allí el jugador que brilló con el Barcelona tomó el micrófono y, sin dudarlo, lanzó una declaración contundente a la afición brasileña.

“Quería decirles que vamos a hacer lo imposible para traer el sexto título mundial a Brasil”, fueron sus palabras ante la multitud. “Haremos lo posible y lo imposible. En julio podrán pedirme cuentas. ¡Carlo Ancelotti, ayúdennos!”.

Neymar no juega con la selección de Brasil desde 2023 | Image Photo Agency/GettyImages

No se quedó allí. Finalizó su aparición con una última promesa: “Si llegamos a la final, prometo marcar un gol”.

La declaración de intenciones por parte de Neymar es cuando menos audaz, teniendo en cuenta que hace tiempo que no viste la camiseta canarihna desde hace dos años y, sobre todo, que no ha jugado ni un sólo partido con la selección de Brasil desde la llegada de Carlo Ancelotti como seleccionador en junio. A pesar de eso, el célebre entrenador italiano que dejó al Real Madrid antes de irse a Brasil ha mantenido la puerta abierta para el regreso de Neymar a la Seleção.

Con el Mundial en Norteamérica a menos de siete meses de su inauguración , Neymar está obligado a recuperar su forma física y encontrar su nivel rápidamente si realmente quiere tener alguna posibilidad de hacer el equipo y tener opción de cumplir su promesa.

