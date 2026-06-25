Nico Paz queda en el centro de una lucha entre el Real Madrid y el Como

Mientras Nico Paz se encuentra concentrado con la selección argentina en el Mundial 2026 y espera tener minutos ante Jordania, en Madrid se desarrolla una reunión clave entre dirigentes del Real Madrid y del Como que definirá el próximo paso de su carrera.

Según informó Ramón Alvarez Mon, la dirigencia merengue está decidida a activar la cláusula de recompra fijada en nueve millones de euros para recuperar al futbolista de 21 años, cuyo crecimiento en la última temporada disparó su cotización hasta rondar los 60 millones de euros.

El plan del Real Madrid

La intención de la dirigencia presidida por Florentino Pérez no sería reincorporar a Paz para integrarlo al plantel de José Mourinho, sino utilizar su valorización para obtener una importante ganancia económica.

La estrategia contemplaría recomprar al argentino y luego ofrecerle al Como la posibilidad de adquirirlo de manera definitiva por una cifra cercana a los 60 millones de euros. A cambio, el Real Madrid conservaría una nueva opción de recompra, que rondaría los 80 millones.

En caso de que el club italiano rechace esa propuesta, el Madrid evaluaría negociar al jugador con otros interesados por un monto todavía superior y sin reservarse ningún derecho sobre una futura vuelta.

Aún así, del otro lado, el Como está decidido a pelear por la continuidad del futbolista. De acuerdo con Fabrizio Romando, su director deportivo, Carlalberto Ludi, viajó a la capital española con el objetivo de convencer al merengue de postergar la ejecución de la cláusula y permitir que Paz permanezca una temporada más en la Serie A.

Además, entienden que regresar a Madrid únicamente para ser transferido nuevamente no sería el escenario ideal para su desarrollo deportivo.

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Atento el Inter y media Europa

Desde Italia aseguran que el Inter de Milán sigue atentamente las negociaciones, aunque por el momento mantiene una postura cautelosa ante el elevado costo de la operación y la competencia de clubes de la Premier League.

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