Nico Paz seguirá en el Como, pero el Real Madrid conservará el control de su futuro

Después de varios días de especulaciones sobre un posible regreso al Real Madrid, Nico Paz permanecerá en el Como tras alcanzarse un acuerdo entre ambas instituciones para que siga formando parte del proyecto encabezado por el entrenador Cesc Fàbregas.

El argentino seguirá sumando experiencia y minutos en la Serie A y la dirigencia presidida por Florentino Pérez conservará herramientas para influir en el futuro de uno de los talentos surgidos de su cantera.

Un acuerdo tras la recompra del Madrid

La negociación tomó forma luego de que el Real Madrid analizara ejecutar la cláusula de recompra fijada en nueve millones de euros que mantenía sobre el argentino. Esa maniobra le permitía recuperar al jugador de manera inmediata tras una temporada destacada en el Calcio.

Sin embargo, el mediocampista considera que encontró en Italia el escenario ideal para seguir creciendo y entiende que todavía necesita continuidad antes de incorporarse a un plantel con la competencia interna del conjunto madrileño.

Desde su llegada, se consolidó como una pieza importante del esquema de Cesc Fàbregas; el español le dio libertad para moverse entre líneas, asumir responsabilidades en la creación y convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

El Real Madrid apuesta por una estrategia a largo plazo

Lejos de desprenderse definitivamente del mediocampista, el Real Madrid decidió mantener mecanismos de control sobre su carrera y el nuevo acuerdo contempla cláusulas de recompra y derechos preferenciales en caso de una futura transferencia.

Argentina v Iceland - International Friendly | Todd Kirkland/GettyImages

En Valdebebas siguen convencidos de que Nico Paz posee condiciones para vestir nuevamente la camiseta blanca, aunque entienden que el contexto actual del primer equipo no le garantizaría la continuidad necesaria para sostener su progresión.

De esta manera, permiten que se desarrolle en un equipo competitivo, puedan seguir de cerca su crecimiento y reservarse la posibilidad de recuperarlo cuando estén preparado para asumir un papel más importante en la consideración de José Mourinho.

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