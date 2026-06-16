Nico Paz toma una decisión final sobre su futuro inmediato: ¿vuelve al al Real Madrid o se queda en Como?

Pese a que el retorno de Nico Paz al Real Madrid era una posibilidad concreta para el próximo mercado de pases, el argentino le comunicó a la dirigencia merengue su deseo de permanecer una temporada más en el Como de Italia; el jugador considera que necesita continuidad, protagonismo y una gran cantidad de minutos en cancha para seguir consolidándose en la élite europea.

🚨💣 BREAKING: Nico Paz will NOT return to Real Madrid this summer.



The player has officially informed Real Madrid that he wants to STAY at Como.



DECISION DONE. @jfelixdiaz pic.twitter.com/pkL8WL5y8G — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2026

El factor Fábregas y el desafío de la Champions

Uno de los aspectos que más influyó en la decisión del mediocampista fue la confianza que recibe por parte del entrenador Cesc Fábregas. Bajo la conducción del español, Paz logró afianzarse en el conjunto italiano y convertirse en una de las revelaciones de la temporada.

En total, desde su llegada al fútbol italiano en 2024, acumula 75 partidos oficiales, con 19 goles convertidos y 17 asistencias. Además, el Como afrontará una próxima campaña histórica con participación en la UEFA Champions League 2026/27, un escenario ideal para que continúe sumando experiencia internacional sin perder protagonismo dentro del equipo.

La llegada de José Mourinho al banco del Real Madrid y la necesidad del club de apostar por futbolistas con mayor recorrido redujeron las garantías de participación que buscaba el argentino para volver.

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

En esa línea, tanto el jugador como la dirigencia merengue entendieron que lo más conveniente era que continúe desarrollando su creciminto futbolístico en Italia. En Valdebebas mantienen una enorme confianza en el potencial del canterano y consideran que sumar otra temporada de experiencia en una de las principales ligas europeas podría resultar beneficioso para ambas partes.

Pese a no activar la cláusula de recompra antes del 30 de junio, el Madrid conserva mecanismos de control sobre la situación contractual de Paz y todavía dispone de una opción para recuperarlo hasta junio de 2027 mediante una cláusula previamente establecida -por diez millones de euros-.