Nico Paz y el Real Madrid, un regreso que espera el cierre del proceso electoral

El 2026 será sobre volver a las raíces o, por lo menos, así será para Nico Paz. El futbolista hispano-argentino se prepara para disputar el Mundial con Argentina y, al mismo tiempo, espera la confirmación de un movimiento que lleva semanas tomando forma. Todo apunta a que regresará al Real Madrid una vez finalice el proceso electoral del Merengue.

Según informó AS, la decisión ya está tomada dentro de la entidad madridista. La recompra del jugador del Como forma parte de los planes para la temporada 2026/27 y el anuncio quedaría reservado para después de las elecciones presidenciales previstas para el 7 de junio.

El acuerdo aparece como una gran oportunidad para los Blancos. En 2024, el club vendió al futbolista a Ia institución italiana por poco más de seis millones de euros, conservando una opción de recompra. Ahora podría recuperarlo por nueve millones, una cifra muy inferior a la valoración que alcanzó luego de dos campañas muy buenas en la Serie A.

🚨 Real Madrid have decided to trigger their buy-back clause for Nico Paz. He is not expected to spend another season at Como, despite Cesc Fabregas' efforts to bring him back.



The move is expected to be made official after the club's presidential elections, although the… pic.twitter.com/yDJ1BxZEJ4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 30, 2026

Paz fue una de las figuras del Como y se ganó un lugar importante dentro del proyecto encabezado por Cesc Fabregas. Con mucha confianza para su edad, asumió responsabilidades dentro del equipo italiano y respondió con actuaciones que despertaron el interés en distintos clubes europeos como ser el Inter de Milán y el Tottenham.

Desde Madrid, los contactos con el futbolista fueron permanentes. El jugador conoce desde hace semanas la intención del club de reincorporarlo y acepta el reto de regresar al plantel principal luego de consolidarse en la Serie A.

La situación también está ligada a la elección del próximo entrenador. Todo indica que José Mourinho tendría interés en contar con el argentino dentro de su proyecto. En Italia incluso señalan que el portugués aprobó la operación ya que considera que puede aportar creatividad y ataque.

El Mundial también tendrá un papel importante en esta etapa. Paz integra la lista de 26 convocados de Argentina y se perfila para participar en una selección que buscará defender el título conseguido en Qatar. Para el futbolista será una cita especial. Su padre, Pablo Paz, representó a la Albiceleste en Francia 1998 y ahora será el turno del hijo de escribir su propia historia.