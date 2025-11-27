Nico Williams rompe el silencio sobre su rechazo por el Barcelona en el verano

Nico Williams ha puesto fin a las especulaciones y habló abiertamente sobre su decisión de no fichar por el FC Barcelona el pasado verano. El atacante español, una de las grandes joyas de LaLiga, rompió el silencio y explicó los motivos que le llevaron a renovar con el Athletic Club.

En una entrevista con GQ, el jugador fue contundente al expresar el peso emocional que tuvo su entorno en la decisión: “Athletic y Bilbao lo son todo para mí”, aseguró, dejando claro que su vínculo con el club va mucho más allá del plano deportivo.

🚨 Nico Williams on his decision to stay at Bilbao despite Barça bid: “Athletic and Bilbao are everything to me”.



“Here I have grown as a person and as a player. Representing this club and this city has made me understand the value of work, humility and family”, told GQ. pic.twitter.com/XAHSbWmcpG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2025

Nico profundizó aún más en ese aspecto personal, señalando el impacto que ha tenido el club en su vida desde niño. “Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia”, añadió, dejando en evidencia que la identidad del Athletic fue determinante.

Lo cierto es que, en un inicio, el extremo sí veía con ilusión la posibilidad de unirse al Barcelona. El proyecto deportivo del club catalán, sumado a su interés real en ficharlo, colocaban al joven atacante en la órbita culé con fuerza. El Barça estaba preparado para activar su cláusula y cerrar la operación.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sin embargo, conforme avanzaron los días, factores íntimos y familiares inclinaron la balanza. Nico decidió poner por delante aquello que considera esencial en su vida, y optó por seguir en Bilbao, donde se ha convertido en un símbolo de presente y futuro.

Su renovación se firmó de manera sorpresiva, sin aviso previo al Barcelona, que veía en él un refuerzo estratégico para la siguiente etapa del proyecto blaugrana. El cierre abrupto de la puerta tomó por sorpresa a la directiva culé, que esperaba al menos mantener conversaciones finales.

Para el Athletic, en cambio, la continuidad del extremo representa un golpe emocional y deportivo importantísimo, asegurando a una de las piezas más brillantes de su plantilla en plena madurez futbolística.