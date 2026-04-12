Nicolás Larcamón descarta que la lesión sufrida por Nicolás Ibáñez en el América vs Cruz Azul sea de gravedad

La noche de 11 de abril del 2026 quedará guardada como el día en el que el coloso de Santa Úrsula, conocido por todos los futboleros como la cancha del estadio Azteca (hoy estadio Banorte), reabrió sus puertas para un partido de Liga MX.

¿Y qué mejor partido que un clásico joven?

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El escenario de reapertura fue inmejorable. Por un lado, el local, las Águilas del América intentando retomar el vuelo en su regreso a casa, luego de una serie de resultados que han comprometido, incluso, la clasificación de los azulcremas a la liguilla.

Por otra parte, el Cruz Azul. Ese equipo que enamoró a todos con Martín Anselmi, que el año pasado salió campeón de la CONCACAF Champions CUP con Vicente Sánchez y que ahora, bajo el mando del estratega argentino Nicolás Larcamón, intentarán conquistar el sueño de todos los aficionados celestes: un título más de Liga MX.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, esta noche las cosas no fueron acorde a lo esperado. No solo porque el partido acabó 1-1 y extendió la racha del Cruz Azul a seis encuentros sin victoria bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, sino también, y, sobre todo, por la lamentable lesión de Nicolás Ibáñaez, justo cuando los cementeros más necesitan de la presencia de delanteros eficaces y con ganas de marcar la diferencia en momentos importantes.

No obstante, al término del compromiso, el ex director técnico del Puebla y del León, luego de dejar bien en claro que no quedó satisfecho con lo mostrado por su equipo, y en sí por ambos clubes en el duelo más esperado de toda la jornada, aprovechó para tranquilizar a los aficionados celestes, asegurando que la lesión sufrida por Nicolás Ibáñez no era de gravedad.

''Es un tema muscular en el gemelo'', dijo, con la tranquilidad que lo caracteriza desde sus incicios como estratega profesional, por lo que seguramente lo veamos jugando a mitad de semana, ante el LAFC.

Cruz Azul 🚂



Nicolás Larcamón no quedó satisfecho con lo hecho por su equipo ni con el espectáculo en general en el Clásico Joven.



Para fortuna del jugador y de Cruz Azul, descarta una lesión seria de Nico Ibáñez: “es un tema muscular en el gemelo”.@futpicante pic.twitter.com/MYNOZybGCM — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 12, 2026

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