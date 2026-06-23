Noticias de fichajes del FC Barcelona: Raphinha, Álvarez, Torres, Torrents, Balde y Koundé

Después de conquistar LaLiga, la dirigencia del FC Barcelona trabaja en una profunda reestructuración del plantel con el objetivo de mantener la competitividad y, al mismo tiempo, mejorar la delicada situación económica que sigue condicionando las operaciones de mercado.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

En ese escenario, jugadores consolidados, futbolistas con escaso protagonismo y juveniles surgidos de La Masia aparecen en el radar de otros clubes, mientras el azulgrana sigue atento a oportunidades para potenciar un equipo que aspira a pelear nuevamente por todos los títulos.

1. Raphinha analiza una salida millonaria

FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAI | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El extremo brasileño está valorando seriamente una propuesta procedente de Arabia Saudita, atraído por las condiciones económicas que le ofrecen. Aunque la intención inicial del blaugrana es retener a uno de sus futbolistas más determinantes de la última campaña, en el club no descartan sentarse a negociar si la oferta alcanza cifras consideradas irrechazables.

2. Julián Álvarez abre una puerta, pero el precio complica

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Las recientes declaraciones del argentino alimentaron la ilusión culé. El delantero reconoció que desea afrontar un nuevo desafío y ya comunicó su postura al Atlético de Madrid. Sin embargo, el conjunto madrileño remite a una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una cifra fuera del alcance del azulgrana; por eso, la voluntad del jugador podría convertirse en un factor determinante si las negociaciones avanzan.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona's plan is to send an offer close to 130 million euros for Julian Alvarez, but not now.



— @sport pic.twitter.com/GKsu6JyRA4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 23, 2026

3. Ferran Torres, pendiente de un reemplazo

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick estaría dispuesto a estudiar una transferencia del delantero, siempre y cuando el club consiga incorporar un sustituto de garantías. Entre las opciones que gustan en el área deportiva aparece Omar Marmoush del Manchester City, cuyo perfil encaja por su versatilidad y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas; aún así, una hipotética negociación dependerá tanto del precio exigido por el conjunto inglés como de las ventas que logre concretar el Barcelona.

4. Ajax sigue de cerca a Jofre Torrents

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El lateral de 19 años, formado en La Masia, apenas tuvo participación durante la temporada pasada y una salida hacia Países Bajos podría brindarle la oportunidad de sumar experiencia y minutos en un contexto favorable para su desarrollo deportivo y proyección a largo plazo.

5. Balde y Koundé no piensan marcharse

Albacete Balompie SAD v FC Barcelona - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Pese a que el club estaría dispuesto a escuchar ofertas importantes por Alejandro Balde y Jules Koundé, ninguno de los dos contempla abandonar el equipo. Balde mantiene plena confianza en recuperar un lugar entre los titulares pese a la competencia existente en el lateral izquierdo y Koundé, por su parte, viene de una campaña irregular marcada por algunas lesiones y la pérdida de protagonismo en determinados encuentros, pero considera que todavía puede revertir la situación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP