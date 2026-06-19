Obed Vargas habla luego de su debut con México en el Mundial

El debut mundialista es uno de esos capítulos que no se ha de borrar nunca en la historia de cualquier jugador. Uno de los hombres que justamente vivió el suyo el día de ayer durante el duelo entre la selección mexicana y Corea del Sur fue Obed Vargas.

El hombre que hoy juega ya con el Atlético de Madrid, entró de cambio sobre el cierre del segundo tiempo, jugando así el primer Mundial de su carrera. El momento fue todavía más emotivo debido a que en la grada se encontraban sus abuelos, mismos que nunca le habían visto jugar en vivo.

😍 ¡QUÉ PEDAZO DE FUTBOLISTA TIENE MÉXICO!#LaCopaxFSMX | Obed Vargas debutó en el máximo torneo y fue con dedicatoria especial 🫶🇲🇽



Sus abuelitos han sido "cómplices" en su cariño por México y hoy defiende orgulloso la camiseta tricolor 👏https://t.co/tzjdYzHPaK pic.twitter.com/ydKABxXOKs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 19, 2026

Muy especial mi debut en el Mundial porque es la primera vez que mis abuelos me ven jugar en el estadio. Como siempre había jugado en Estados Unidos, no me habían visto. Y de ellos recibí la cultura mexicana. Obed Vargas

El mediocentro que milita dentro del Atlético de Madrid entiende que el cuadro nacional tiene mucho por mejorar sobre el césped.

No hicimos el partido perfecto, pero lo importante es que se gana y la gente está feliz. Obed Vargas

FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KOR | ULISES RUIZ/GettyImages

Vargas cerró afirmando que si bien el boleto a la siguiente ronda en calidad de líderes se ha firmado, la meta del Tri es la de conseguir las tres victorias en el grupo.

Contento, pero yo creo que hay darle rápido la vuelta a esto. Hay que disfrutarlo, desde luego, pero ya hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa. Obed Vargas

Los minutos que Obed estuvo sobre la cancha, marcó una diferencia importante en favor de México. Sobre todo a nivel de ritmo. Ahora y ante una escenario de posibles rotaciones para el duelo en contra de los checos, no se descarta que el jugador pueda partir incluso de titular en el cotejo que cierra la fase de grupos.

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