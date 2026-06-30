Obed Vargas tira del máximo optimismo por México en esta Copa del Mundo

La primera gran noche de la selección mexicana ha llegado. México se medirá contra Ecuador este martes, por mucho, el duelo más complejo para el 'Tri' en lo que va del Mundial.

Más allá del enorme nivel de Ecuador, en México se siguen viendo a la altura de logros gigantes, así lo evidenció Obed Vargas con sus declaraciones previas al encuentro.

¡SE VE EN LA FINAL CON MÉXICO! 🇲🇽 👏🏻



Obed Vargas ve al Tri Finalista de este Mundial. 🔥 pic.twitter.com/A4MjjNtup9 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 29, 2026

Yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si me preguntas a mi es para llegar a la final y estar ahí. Obed Vargas

La mayor fraternidad en el cuadro mexicano es la unión que hay entre todos en el plantel.

Somos una familia, cada uno lo da todo por el compañero, no hay envidias, no hay nada de eso y eso te hace mucho más fuerte. Unidos lo estamos haciendo, solidez defensiva, entrega, intentando jugar de la mejor manera con el balón, creo que ya tenemos una identidad muy buena y vamos a confiar en lo que estamos haciendo, al final nos ha llevado a estar aquí y a conseguirlo dentro de los posibles rivales. Obed Vargas

El jugador del Atlético de Madrid no pudo ocultar el ansia previo a un cotejo de este calibre.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Con la ansiedad antes de un partido mundial, sobre todo que ahora es una fase de eliminación directa. Si, creo que confiar en lo que unidos está haciendo, tener la tranquilidad de que lo estamos preparando de la mejor manera y confiar en nosotros mismos, somos una familia aquí, todos apoyamos uno al otro, entonces yo creo que con eso es suficiente. Obed Vargas

Vargas dejó en claro que Ecuador es un equipo de máximo nivel.

Es un rival de primera, no sé si es el rival más difícil, todos los rivales son difíciles. Sí, creo que tienen un muy buen mediocampo, buen equipo y nosotros venimos haciendo las cosas bien, son muy dinámicos en el frente, pero creo que hay que confiar en nosotros, no importa quien tengamos enfrente, los nombres, los equipos, hay que confiar en nosotros saber que tenemos la calidad y la entrega para ganar la final. Obed Vargas

El jugador cerró hablando sobre su elección de jugar por México por sobre Estados Unidos.

No sé. Para mí no sé si valió la pena o no, yo decidí jugar por México por amor al país, por mi familia y si no estuviera aquí lo diría igual amo este país, mi familia y mis raíces. Me he sentido muy bien en este Mundial, para mí ha sido una experiencia increíble con mi familia acá y espero poder jugar mañana y seguir disfrutando de esto. Obed Vargas