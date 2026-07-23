Oficial: Adeyemi es jugador del FC Barcelona

El FC Barcelona anunció oficialmente el fichaje de Karim Adeyemi. El delantero llega procedente del Borussia Dortmund y firmó un contrato que lo vincula al conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, después de superar con éxito la revisión médica y completar todos los trámites administrativos.

Luego de varias semanas de negociaciones, el alemán aterrizó en Barcelona días antes para avanzar con las pruebas físicas y conocer las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque recién pudo incorporarse oficialmente una vez que ambas instituciones resolvieron las últimas estipulaciones contractuales.

Now you see him. pic.twitter.com/bd0cZRSm7i — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Los detalles del acuerdo con el Dortmund

El traspaso se concretó por 22 millones de euros fijos, a los que podrían sumarse otros 7 millones en variables relacionadas con el rendimiento del futbolista y los objetivos deportivos del conjunto azulgrana. Además, el Borussia Dortmund conservará un porcentaje de la plusvalía de una futura venta, una condición que terminó siendo clave para alcanzar el acuerdo definitivo.

En esa línea, cabe mencionar que el propio futbolista también tuvo un papel determinante en la negociación: desde el primer contacto priorizó la posibilidad de vestir la camiseta culé por encima de otras ofertas.

En la Bundesliga, Adeyemi disputó cuatro temporadas, con 146 partidos oficiales, marcó 36 goles y repartió 22 asistencias. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambas bandas lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados del fútbol alemán durante los últimos años.

Flick suma una pieza para potenciar el ataque

La llegada del delantero responde a un pedido expreso del entrenador Hansi Flick, quien considera que su perfil encaja perfectamente en el estilo de juego que pretende implementar de cara a la próxima temporada 2026/27.

Germany - Armenia | picture alliance/GettyImages

Después de la firma del contrato junto al presidente Joan Laporta y el director deportivo Deco, Adeyemi será presentado oficialmente ante los medios y, posteriormente, iniciará los entrenamientos con el resto del plantel. Su incorporación representa un importante salto de calidad para el ataque azulgrana, aunque la dirección deportiva mantiene abierta la búsqueda de un centro delantero que complete la planificación del mercado de fichajes.

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