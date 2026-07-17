Oficial: Cruz Azul jugará el torneo en el Estadio Banorte

La relación entre Cruz Azul y Grupo Ollamani, dueños de poco más del cincuenta por ciento del América se fragmentó en semanas recientes. El motivo fue sencillo, los segundos buscaron cambiar condiciones en torno a la presencia de los celestes como club local dentro del Estadio Banorte, mejor conocido como el Estadio Azteca.

Esto fue promovido por General Atlantic, la transnacional que adquirió casi el cincuenta por ciento del Club América, incluidos los derechos de uso del Estadio. Hoy parece que el escenario ha cambiado en favor del cuadro de La Noria, pues luego de anunciar otra mudanza temporal, todo indica que retornará a la que era su sede estimada desde el inicio.

ACUERDO PRÁCTICAMENTE CERRADO CON EL BANORTE 🚨



Cruz Azul ya está retirando trabajadores del Ciudad de los Deportes y alista su regreso al Azteca.



Cruz Azul jugará en el mejor estadio del mundo. pic.twitter.com/SzyVziNEZ6 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 17, 2026

Se entiende que la gente de Ollamani, misma que va encabezada por Emilio Azcárraga, buscó a la gerencia de la Cooperativa Cruz Azul para renegociar el retorno. Los primeros entiende que estaban fallando al contrato de origen, por lo que, se respetará el mismo con algunas adecuaciones para General Atlantic también esté conforme.

Siendo el caso, se puede hacer oficial que Cruz Azul será titular este martes en la cancha del Estadio Banorte ante el Puebla. De tal manera, los de La Noria evitan una mudanza temporal a Querétaro para el cotejo por la segunda jornada.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De la misma manera, Cruz Azul descartará el uso del Estadio Ciudad de los Deportes para el resto del semestre. El mismo estaba estimado para el torneo de Liga MX luego de la ruptura parcial con Ollamani. Incluso gente de mantiene del club ya trabaja para poner en condiciones el recinto.

Cruz Azul tiene la sede como local que tanto deseaban y bajo términos benéficos para el club. Ollamani por su parte retiene a su mejor inquilino y evitar pérdidas millonarias, mismas que no pueden sufrir en plena crisis financiera tras las remodelaciones hecha para la Copa del Mundo.