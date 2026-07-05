Oficial: Denzel Dumfries es nuevo jugador del Real Madrid

Mientras el Mundial 2026 está entrando en su etapa decisiva, el Real Madrid sigue muy activo en este mercado de fichajes. Ya confirmó a Bernardo Silva, Cucurella y Konaté.



Y ahora fue el turno de Denzel Dumfries, lateral derecho neerlandés proveniente del Inter de Milán. Las cifras del traspaso aún no se conocen pero el jugador vestirá la camiseta blanca hasta el 30 de junio de 2030.

Dumfries nació en Rotterdam hace 30 años y se encuentra en el punto más alto de su carrera, luego de una gran temporada en el Nerazzurro donde ganó la Serie A y la Coppa Italia. En total jugó 28 partidos en la campaña 2025/26, con un aporte de cinco tantos y dos asistencias.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Debutó en Primera en el Sparta Rotterdam, donde llegó a sumar 72 partidos antes de ser transferido al Heerenveen en la temporada 2017/18. Solamente una campaña allí le bastó para llamar la atención del PSV Eindhoven, que lo compró en 5.5 millones de euros.

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

En el club de la tecnológica Phillips disputó 124 partidos, con 16 goles y 20 pases gol. El Inter de Milán lo pagó 15 millones en agosto de 2021, cuando ya estaba afianzado en la selección de Países Bajos. En el Nerazzurro jugó 207 encuentros, con 27 tantos y 28 asistencias. Ganó un total de ocho títulos, incluyendo tres Serie A, tres Coppa Italia y dos Supercoppas.

Dumfries es internacional con la absoluta de los Países Bajos desde octubre de 2018, con 72 presencias y once goles hasta el momento. Estos partidos incluyen dos Eurocopas y un Mundial, el de Qatar 2022, donde le marcó a Estados Unidos en octavos de final.

Netherlands v USA: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | Dan Mullan/GettyImages

Además, Dumfries tiene ascendencia arubeña, lo que le dio la oportunidad de llegar a jugar, con tan solo 17 años, dos amistosos con la absoluta de ese país caribeño antes de pedir el cambio a la Naranja Mecánica: los dos fueron en 2014 ante Guam, con un empate 2-2 en el primero y con una victoria, con gol de Denzel incluido, por 2-0 en el segundo de los partidos.