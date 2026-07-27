La Copa del Mundo llegó a su fin y nos ha entregado como ganador a la selección de España. En términos generales, el torneo fue muy competitivo, más allá de que en las instancias finales hicieron acto de presencia los mismos seleccionados de toda la vida.

El Mundial nos entregó historias destacadas de parte de seleccionados que parecían a todas luces secundarios o incluso, terciarias. Una de ellas, por mucho la más brillante, Cabo Verde. El cuadro africano fue capaz de evitar derrotas en tiempo regular en contra de los dos finalistas. Además, los de la isla firmaron el que ha sido reconocido como el mejor gol del torneo.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

FIFA anunció que el ganador al premio del mejor gol de la Copa del Mundo se lo ha llevado Sidny Lopes Cabral. El reconocimiento es el resultado de la anotación que marcó el extremo en contra de Argentina en la ronda de 32 ya en el tiempo de compensación.

Lopes Cabral recortó de la banda hacia el centro del campo esquivando en un segundo el marcaje de Alexis Mac Allister. Acto seguido y previo a que Nahuel Molina tirara el dos contra uno, Sidny sacó un brillante zapatazo de derecha que tomó un efecto descomunal, mismo que colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo de la portería de Emiliano Martínez.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

En ese momento, el tanto le valía al cuadro caboverdiano para llevar el cotejo del alargue a la tanda de penaltis. Para su mala fortuna, un par de minutos después, un córner ejecutado por Lionel Messi y cabeceado por Cristian Romero, terminó con el sueño del conjunto de África, aunque, no acabó con el respeto que consiguieron de todo el planeta.

Este reconocimiento para Lopes Cabral, de forma natural es uno también para todo el seleccionado. El extremo se une a la consagración de Vozinha, quien fue seleccionado como el mejor portero de la Copa del Mundo, esto en cuanto a las selecciones finales del once ideal del torneo.