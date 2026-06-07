Oficial: Florentino Pérez gana las elecciones en el Real Madrid

El Real Madrid tuvo sus tan esperadas elecciones y el resultado fue el esperado: con un amplio margen, Florentino Pérez ganó los comicios y seguirá siendo el presidente al menos hasta el 2030, cuando deba llamar nuevamente a votación.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, después del conteo de votos, Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid.

Según la macroencuesta del Chiringuito, Florentino fue reelegido en el cargo tras obtener 64.1% de los votos. La encuesta de salida del Diario AS señala que el presidente habría con 66% de las preferencias.

Florentino no se había sometido a un proceso eleccionario al no tener una oposición presentada en los últimos años electorales, por lo que los comicios se suprimieron otorgándole otro mandato al histórico político madrileño. Esto se reiniciará en 2030, siempre y cuando haya una lista opositora que se presente para competir contra él.

Florentino Pérez es el presidente más laureado de la historia del club capitalino, superando al histórico Santiago Bernabéu: bajo sus mandatos, el Merengue ganó 37 títulos, que incluyen siete UEFA Champions League, siete ligas, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete Supercopas de España y tres ediciones de la Copa del Rey.

Real Madrid Display Their Champions League Trophies at Estadio Santiago Bernabeu | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

“El que se quiera presentar, que se presente, es su oportunidad, le invito a que lo haga. Lo que tienen que hacer es presentarse y no ir por detrás con periodistas. Convoco elecciones para que haya candidatos. Que vengan, los estoy esperando. La gente me quiere a mí, por eso salgo hoy a hablar, porque no puedo permitir esto. Después de tantos años, se meten conmigo y se meten con el Real Madrid”, había declarado Florentino a la hora de confirmar las elecciones.

"A mí me tendrán que echar a tiros porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid", había indicado en un discurso, algo que se confirmó en las últimas horas.

Ahora, ya con el poder renovado, se espera que se recrudezca su campaña contra la prensa: "¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más valorado y que tiene además más seguidores del mundo? Pero si es un activo de todos. Es un bien del fútbol. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también. ¿Pero por qué me quieren matar a mí? Porque haya unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar. Que se presenten. ¿Pero ahora porque no ganamos al Barcelona el otro día nos quieren matar? No. Es una campaña organizada".