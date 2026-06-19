Olise sigue siendo la prioridad del Real Madrid aunque el Bayern Múnich insiste en retenerlo

Después de una temporada consagratoria en el Bayern Múnich y de dejar grandes sensaciones en el debut de la selección de Francia en el Mundial 2026, el Real Madrid considera a Michael Olise como una incorporación estratégica para reforzar el ataque, bajo la conducción de José Mourinho.

Dentro del club entienden que el extremo todavía tiene margen para evolucionar deportivamente y convertirse en una de las grandes figuras del fútbol europeo; su capacidad para desequilibrar, su visión de juego y su crecimiento constante terminaron por convencer a buena parte de la estructura deportiva madridista.

🚨 Real Madrid are preparing a sensational €220M move for Michael Olise after the France star produced a Man of the Match display and registered an assist in Les Bleus' opening World Cup win. 🇫🇷



Olise is now emerging as one of Madrid's priority targets as they look to make a… pic.twitter.com/njyUeZ1pSW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 18, 2026

Por ese motivo, su nombre se mantiene en la lista de objetivos prioritarios de Florentino Pérez, pese a que el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y las dificultades que supone negociar con el Bayern.

Contactos previos y una negociación compleja

Durante el proceso electorel que culminó con la reelección del presidente merengue, algunos altos ejectuvios del Real Madrid habrían mantenido conversaciones con el entorno del futbolista para tantear su situación en la Bundesliga. Estos acercamientos dieron como resultado conocer la predisposición del jugador y dejaron abierta la posibilidad de una futura negociación.

Sin embargo, el conjunto alemán considera al extremo una pieza fundamental de su proyecto deportivo y pretende retenerlo a toda costa; aún así, reconocen que un único escenario podría modificar la situación: que el propio Olise manifieste su deseo de cambiar de equipo.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Adam Pretty/GettyImages

La decisión final está en manos del jugador

El Real Madrid ya demostró reiteradamente en este mercado de pases que está dispuesto a realizar grandes inversiones por futbolistas diferenciales y Olise encaja en ese perfil.

Por el momento, desde Alemania mantienen su negativa a negociar, mientras tanto, el Madrid espera expectante, convencido de que el francés puede ser uno de los nombres destinados a liderar el frente de ataque del equipo y del fútbol europeo durante la próxima temporada 2026/27.