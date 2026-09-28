Olympiacos con la mira en otro jugador de las Chivas

Olympiacos mantiene abierta la puerta del mrcado de la Liga MX y nuevamente ha colocado su atención sobre un futbolista surgido de Chivas. Después de concretar durante el verano la contratación de Armando González, el conjunto griego tiene ahora en el radar a Diego Campillo, uno de los elementos en mejor nivel del Guadalajara.

El interés por Campillo se encuentra recién en una etapa inicial. Desde Grecia han comenzado a observar con mayor detenimiento el desarrollo del futbolista mexicano, particularmente sus actuaciones con Chivas y las oportunidades que pueda recibir con la selección mexicana ahora que es parte del inicio de la era de Rafael Márquez.

🚨🔴🇲🇽 ¡MEXICANO EN LA MIRA! Diego Campillo habría despertado seriamente el interés del Olympiacos, club en el que milita su compatriota 'Hormiga' González 🇬🇷#olympiacos #diegocampillo #hormigagonzalez #chivas #futbol pic.twitter.com/kOAA7XrBd3 — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) September 27, 2026

La intención de Olympiacos, por ahora, pasa exclusivamente por recabar información y evaluar su crecimiento dentro de la cancha antes de tomar cualquier decisión sobre su posible fichaje en el corto o mediano plazo.

Siendo el caso, hoy no existe ninguna oferta formal sobre la mesa de Chivas. La directiva rojiblanca tampoco ha recibido acercamientos oficiales procedentes de Olympiacos, aunque, está claro que luego del traspaso de Armando González, los lazos comerciales entre ambos clubes se han estrechado.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La situación es similar alrededor del propio futbolista. El entorno de Diego Campillo tampoco ha recibido hasta el momento una propuesta concreta ni existen negociaciones abiertas para establecer las condiciones de un posible contrato.

Olympiacos ya conoce de primera mano el mercado rojiblanco. Sin embargo, quieren ir un poco más profundo en el mismo. Chivas está produciendo y captando a mucho del talento nacional, situación que hoy le pone en el ojo del mundo, al menos, del gigante de Grecia.

Campillo aparece ahora como uno de esos nombres a seguir. Su desempeño con Chivas y cualquier participación que pueda tener con selección serán determinantes para conocer si el interés inicial del Olympiacos termina transformándose en algo más concreto, especialmente conforme avance la temporada y se acerquen las próximas ventanas internacionales de transferencias.