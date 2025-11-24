Olympiacos vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Esta semana será el partido correspondiente a la Jornada 5 de UEFA Champions League, el Olympiacos recibe a un Real Madrid que marcha en el séptimo lugar de la clasificación con tres triunfos y una derrota.
Por su cuenta, el cuadro local se ubica en el sitio 31 de la tabla general con solamente dos puntos, producto de dos empates y dos derrotas, es decir que no han podido conseguir un triunfo en lo que va del torneo.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympiacos vs Real Madrid?
- Ciudad: El Pireo
- Fecha: miércoles 26 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Georgios Karaiskakis
¿Cómo se podrá ver el Olympiacos vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA y Unimás
Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
México
Sin transmisión
Caliente TV y FOX One
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Olympiacos
Rival
Resultados
Competición
Atromitos
3-0 V
Liga de Grecia
Kifisia
1-3 V
Liga de Grecia
PSV
1-1 E
Champions
Aris
2-1 V
Liga de Grecia
Volos
5-0 V
Copa de Grecia
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultados
Competición
Elche
2-2 E
LaLiga
Rayo Vallecano
0-0 E
LaLiga
Liverpool
1-0 D
Champions
Valencia
4-0 V
LaLiga
Barcelona
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Olympiacos
El Olympiacos se mantiene en la cima de la clasificación de la Super Liga de Grecia con 28 puntos en 11 Jornadas, luego de vencer 3-0 al Atromitos.
En lo que va del certamen solamente han caído en una ocasión y mantienen abajo a sus acérrimos rivales PAOK y AEK Atenas.
Últimas noticias del Real Madrid
El conjunto blanco dejó escapar puntos en su visita a Elche tras un empate a dos goles y con ello ya solo están a un punto de distancia del Barcelona. Con esto acumulan dos empates de manera consecutiva en el campeonato español. En total serían tres partidos consecutivos sin ganar, teniendo en cuenta la derrota en Anfield.
Para este partido, Xabi Alonso no recuperará a ninguno de sus lesionados. Tchouaméni, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Franco Mastantuono y Éder Militão serán baja.
Posibles alineaciones
Olympiacos
Portero: Konstantinos Tzolakis.
Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Piola, Francisco Ortega.
Centrocampistas: Santiago Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence.
Delanteros: Ayoub el Kaabi.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois.
Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
Centrocampistas: Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.
Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Pronóstico SI
El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo en el torneo europeo, vienen de caer frente al Liverpool, por lo que irán con todo por el triunfo frente al equipo griego a domicilio.
Olympiacos 1-3 Real Madrid
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.