Opta predice el resultado de México en el Mundial contra los coanfitriones tras la revelación de sus convocados

“Nunca ha habido una plantilla que haya recibido todos los aplausos”, advirtió el seleccionador mexicano Javier Aguirre, “y esta seguramente no será la excepción”.

El veterano entrenador tiene razón, sin duda, pero sin duda avivó las especulaciones en torno a los 26 jugadores que seleccionaría con un proceso extraño y prolongado que se extendió durante casi un mes. Tras anunciar sus primeros 12 nombres en abril, Aguirre reveló tardíamente los 14 restantes a finales de mayo para finalmente aclarar los preparativos de México.

El Tri fue el último coanfitrión en presentar su plantilla. Mauricio Pochettino quedó eclipsado por la filtración de la lista de convocados de la selección masculina de Estados Unidos, mientras que las lesiones han complicado la participación del contingente canadiense de Jesse Marsch, pero la identidad de los 78 jugadores que juegan en casa ya se ha revelado (casi por completo).

Ahora que se conocen los jugadores involucrados, ¿qué mejor momento para poner en marcha la potente supercomputadora de Opta y obtener información sobre cómo se desempeñarán estas plantillas frente a multitudes afines?

Superar la fase de grupos

Mexico v Australia - International Friendly | Luiza Moraes/GettyImages

Nación Probabilidades de alcanzar R32 Posibilidades de liderar el grupo México 87,61% 47,80% Selección Nacional de Estados Unidos 76,84% 32,77% Canadá 79,26% 31,12%

Sin duda, cada Mundial mejora cuando la selección anfitriona supera la primera ronda. Dado el enorme tamaño de este torneo de 48 equipos, las probabilidades de clasificarse nunca han sido mayores.

Incluso con esta suerte favorable, a México se le sigue otorgando una elevada probabilidad del 87,61% de llegar a los dieciseisavos de final. El equipo de Aguirre se enfrenta a un grupo relativamente modesto, con Corea del Sur (puesto 25 en el ranking FIFA), República Checa (puesto 41) y Sudáfrica (puesto 60), todos jugando en casa. El Mundial de Qatar de hace cuatro años fue la primera vez desde 1978 que México no logró superar la fase de grupos; parece improbable que se repita ese día aciago.

Canadá también se retiró del torneo en 2022 en la primera oportunidad y nunca ha ganado un punto en la Copa del Mundo, ni siquiera un partido. Hay grandes esperanzas de que esta generación de los Canucks pueda hacer historia, y esas ambiciones podrían no ser tan descabelladas. El equipo de Marsch se enfrenta a Bosnia y Herzegovina, campeona de los playoffs, a Qatar, un equipo que rara vez gana fuera de su península, y a una astuta selección suiza.

Curiosamente, Canadá tiene más posibilidades de clasificarse para la segunda ronda que la selección estadounidense, aunque se espera que ambas lo logren. Incluso existe un escenario inesperado en el que Estados Unidos lidere su grupo mientras que Canadá quede tercera, lo que podría propiciar un enfrentamiento en dieciseisavos de final entre los dos anfitriones.

Grupos de países coanfitriones de la Copa Mundial

Copresentador Rivales en la fase de grupos México Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa Selección Nacional de Estados Unidos Paraguay, Australia, Turquía Canadá Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza



¿Qué coanfitrión llegará más lejos en la Copa Mundial de 2026?

United States v Senegal - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

Escenario México Selección Nacional de Estados Unidos Canadá Octavos de final 51,96% 41,75% 42,68% Cuartos de final 24,22% 19,35% 18,39% Semifinal 8,43% 8,19% 5,58% Final 2,96% 3,34% 1,79% Ganador 0,99% 1,21% 0,52%

“Todos estamos enfocados en el objetivo final”, declaró Aguirre antes del anuncio de la lista de convocados, “que es que México tenga su mejor Mundial de la historia”. Llegar a las semifinales representaría un hito para El Tri, que solo alcanzó los cuartos de final en las dos ediciones anteriores del torneo que organizó.

México es el país coanfitrión con mayores probabilidades de llegar a octavos de final, cuartos de final o semifinales. Sin embargo, la balanza de probabilidades se inclina a favor de la selección estadounidense una vez que llega a la final. Pochettino ha manifestado abiertamente su objetivo de ganar el torneo, lo que ha generado burlas generalizadas. Opta ha cuantificado ese optimismo, otorgando a las barras y estrellas un considerable 3.34% de probabilidades de llegar a la final y un 1.21% de probabilidades de levantar el trofeo el 19 de julio.

“No quiero ser de esos que dicen que Estados Unidos nunca va a ganar el Mundial, y luego lo ganan”, bromeó el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, el verano pasado. “Así que hay un 1% de posibilidades de que lo consigan”. No andaba muy desencaminado.