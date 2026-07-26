Óscar Perea reforzará a las Águilas del América

Las Águilas del América arrancaron el Torneo Apertura 2026 con una victoria 0-1 sobre Querétaro en el Estadio Corregidora y un empate 1-1 ante el Atlante en el Estadio Banorte Azteca, por lo que lleva cuatro unidades cosechadas. No obstante, la afición no está nada contenta con el trabajo de la directiva encabezada por Santiago Baños, ya que no ha habido refuerzos de peso para poder luchar por el título de la Liga MX.

¡De principio a fin con Las Águilas del América! 💙🦅💛 pic.twitter.com/GMj9DyndzT — Club América (@ClubAmerica) July 25, 2026

El técnico uruguayo Guillermo Almada, que tomó el timón tras la salida del brasileño André Jardine, tuvo muchas peticiones para armar un cuadro competitivo, sin embargo, no se concretó ninguna. Al Nido regresaron Emilio Lara, Franco Rossano, Miguel ‘Isco’ Ramírez, Esteban Lozano y Cristian ‘Chicote’ Calderón, aunque a este último lo transfirieron a Pumas. Fuera de eso, no ha habido más altas más que la subida del centrocampista brasileño Ícaro de Conceiçao al primer equipo.



Afortunadamente para la afición azulcrema, el periodista argentino César Luis Merlo reportó que los Millonetas han cerrado el fichaje del extremo izquierdo colombiano Óscar Perea, procedente del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, llegando en calidad de préstamo por una temporada, con opción de compra.



La intención de los emplumados para incorporar al cafetalero de 20 años es refrescar las bandas y sumar dinamismo en el ataque. Si bien su rol es como extremo por izquierda, el zurdo también sabe manejarse por derecha. El futbolista ofensivo se formó en el Atlético Nacional de su país para luego dar el salto al Racing de Estrasburgo, quien lo tuvo a préstamo con el AVS Sad de Portugal.

🚨[EXCLUSIVO] El América ficha al colombiano Óscar Perea. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/xFSKmmnOlK pic.twitter.com/3dOwIeZdef — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 26, 2026

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, sus números arrojan 68 partidos con ocho tantos y cinco asistencias. En su palmarés a nivel clubes se ha adjudicado el Apertura 2022 de la Liga Betplay Dimayor, junto a la Superliga y Copa de Colombia 2023. A nivel selección, el juvenil presume la medalla de bronce de los Juegos Bolivarianos 2022, donde aportó una anotación, aparte participó con Colombia sub-20 en el Preolímpico 2024 y el Sudamericano sub-20 del 2025, así como en el Mundial sub-20 del 2025, quedando tercero después de participar en siete cotejos, con dos pirulos y una asistencia.