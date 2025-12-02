Otra lesión de Pedri en la temporada y el Barcelona se preocupa por su estrella

El saldo del FC Barcelona en materia de lesiones sin dudas es negativo: le ganó al Atlético de Madrid en el Camp Nou por 3-1, pero las salidas de Pedri y Dani Olmo preocuparon. Es el líder de LaLiga y el Real Madrid, al menos en estos encuentros, no podrá alcanzarlo.

El ex Leipzig sufrió un golpe en su hombro tras anotar el segundo, mientras que el canario, que venía de una larga inactividad, pidió el cambio por problemas musculares en el segundo tiempo. En su lugar ingresó Marc Casadó.

Pedri pidió el cambio, viene de una lesión.#BarçaAtleti pic.twitter.com/Lyk4OezlIe — LaLiga al Dia (@carlitos_1986) December 2, 2025

El centrocampista venía de jugar media hora en el triunfo frente al Alavés el pasado sábado y sumó 72 minutos frente al Atleti, lo que pudo hasta no aguantar más y solicitar la modificación al banquillo de Flick.

Pedri había sufrido una lesión en el Clásico contra el Real Madrid el pasado 26 de octubre, y el parte médico fue desalentador: tuvo una rotura de fibras en el bíceps femoral de su pierna izquierda, con un tiempo de recuperación estimado en seis semanas.

En la Eurocopa sufrió una extensión del ligamento interno de la rodilla izquierda | Kevin Voigt/GettyImages

En poco más de un mes saltó nuevamente a los campos, por lo que esta nueva lesión, en caso de confirmarse, podría verse como consecuencia a un apuro del futbolista o del cuerpo técnico por volver a jugar. En reportes anteriores, se lo descartaba incluso para el partido frente a los madrileños, ni hablar del duelo con el Alavés.

Desde su debut ha tenido varias lesiones musculares, las cuales le jugaron en contra a la hora de mantener la regularidad. En esta temporada ya se había perdido seis encuentros por la baja ya mencionada. Por problemas en los muslos, según el sitio especializado en estadísticas Transfermarkt, ha sabido estar de baja 103 días en una oportunidad, en la 21/22, donde los asuntos en los músculos fueron tema recurrente.