Ousmane Dembélé elige la foto favorita de su carrera y la elección sorprende

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro y, sumado a todos sus grandes éxitos, debe tener un envidiable álbum de fotos con sus momentos más recordados.

Aunque cuenta con imágenes levantando la UEFA Champions League o recibiendo el premio al mejor jugador de la temporada de manos del mítico Ronaldinho, el francés eligió una curiosa imagen de su paso por el FC Barcelona como su favorita.

"Sorprendentemente, es la imagen de Messi consolándome cuando me lesioné contra el Dortmund en la Champions League de 2019. Por lo que me dijo: 'No te preocupes, estarás bien'. En esa etapa temprana de mi carrera, lo necesitaba y él siempre me animó", afirmó en un reportaje con TFI.

Su carrera se inició en las formativas del Rennes, donde llegó a debutar en la máxima división del fútbol francés en 2015. Un año más tarde, fue fichado por el Borussia Dortmund, club con buen ojo para detectar futuros talentos como en los casos de Jude Bellingham, Erling Haaland y Christian Pulisic, entre tantos otros.

En el club alemán estuvo poco tiempo, pero el suficiente para que su cotización se disparase y el FC Barcelona lo fichara como reemplazante de Neymar en una cifra astronómica, superior a los 100 millones de euros.

Su paso por la Ciudad Condal estuvo marcado por las lesiones musculares, y aunque llegó a ganar títulos importantes jugando con cracks de la talla de Leo Messi, no pudo brillar como sabía que podía.

Su resurgir se dio en el París Saint-Germain, donde arribó en 2023: firmó un contrato por cinco temporadas el 12 de agosto de ese año al activarse la cláusula de salida que tenía en el Barcelona, valuada en €50 millones.

En la temporada 2023/24 se asentó, mientras que la 2024/25 fue consagratoria con la conquista de la Champions League, catapultándolo a ganar el Balón de Oro.

