Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón sellaron la vapuleada 5-3 global de Tigres sobre Xolos y están en semifinales

Muchos daban por eliminados a los Tigres luego de recibir tres goles en los cuartos de final de ida ante Xolos, sin embargo, con el apoyo de su público en el Estadio Universitario, los regios salieron desde el pitazo inicial en búsqueda del arco contrario para dar la voltereta y vaya que lo hicieron al aplastar 5-0 (5-3 global) a unos fronterizos que todo el partido estuvieron perdidos sin que nunca llegara el club que se lució en el Estadio Caliente.

Tigres hizo la ÉPICA remontando y GOLEANDO a Tijuana (5-3) para avanzar a semifinales del Ap25



En el primer tiempo, el argentino Juan Brunetta logró un doblete, mientras su compatriota Nico Ibáñez anotó una vez. Ya en el complemento, los locales bajaron las pulsaciones y se lo tomaron más tranquilo. Por el otro lado, los pupilos del uruguayo Sebastián Abreu no pudieron poner en aprietos el arco custodiado por el argentino Nahuel Guzmán.



Lo más significativo del segundo lapso ocurrió hasta el minuto 68 cuando Diego Laínez, que fue una verdadera pesadilla para la defensa fronteriza, se metió al área y terminó siendo derribado por Pablo Ortiz, ocasionando la pena máxima. El encargado de ejecutar fue Ozziel Herrera, sin embargo, Toño Rodríguez le dijo que no al atajar hacia el lado derecho.

Pese al fallo del canterano atlista, la U seguía con el boleto a semifinales, pero eso no evitó que redimiera el camino, pues tuvo la oportunidad de lavar su error. En una nueva llegada de Factor por lado derecho, la pelota le quedó al capitán uruguayo Fernando Gorriarán, pero su tiro fue desviado por Rodríguez, mas el rebote le quedó a Ozziel para mandar el esférico al fondo de las redes.



Ya en el tiempo añadido, los universitarios dijeron por qué no y pusieron el último clavo en el ataúd de La Jauría. Brunetta recibió el esférico por el lado derecho, alzó la vista y lanzó un pase preciso al área que acabó con Juan Pablo Vigón lanzándose de palomita para sorprender al arquero.

Finalmente, se armó un conato de bronca porque Laínez fue a encararse con los jugadores de Tijuana, indicándose que fue a provocarlos. Hubo empujones entre ambos conjuntos, pero El Gato Ortiz ya no sacó ninguna tarjeta, pitando el final.



Con esto, Tigres se sumó a la lista de invitados a las semifinales del Apertura 2025, donde se encuentran Monterrey y Toluca, que eliminaron al América y Juárez, respectivamente, quedando pendiente el enfrentamiento de este domingo entre Cruz Azul y Chivas en el Olímpico Universitario. Si La Máquina sale vencedora, esta sería el rival de los felinos en la antesala de la final, pero si el Rebaño Sagrado se impone, habrá Clásico Regio.