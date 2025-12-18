¿Padilla y Camberos en vías de salir de Chivas?
Chivas tomó una decisión firme de cara al mercado de invierno al rechazar acercamientos formales por dos de sus jóvenes con mayor proyección. Toluca y Juárez, entre otros clubes, consultaron condiciones para un préstamo, pero la respuesta desde Verde Valle fue negativa, priorizando una evaluación interna antes de cualquier movimiento.
Los futbolistas involucrados son Yael Padilla y Hugo Camberos, canteranos que no tuvieron continuidad el torneo pasado bajo la gestión de Gabriel Milito. Ambos quedaron fuera de rotación en distintos tramos, situación que alimentó el interés externo y abrió la puerta a especulaciones sobre una salida temporal para sumar minutos.
Pese a ese antecedente, la postura del club y del cuerpo técnico es clara: no habrá cesiones en este invierno. Milito quiere verlos de cerca durante la pretemporada, medir su evolución física y táctica, y evaluar su adaptación a las exigencias del proyecto antes de tomar decisiones definitivas sobre su futuro inmediato.
En Chivas consideran que la falta de continuidad respondió a contextos puntuales y no a un descarte estructural. La participación de ambos en procesos juveniles, incluido el Mundial Sub-20, condicionó tiempos y encajes. Ahora, con una planificación completa, el cuerpo técnico pretende comenzar “desde cero” con los dos.
La idea es que Padilla y Camberos compitan por un lugar en igualdad de condiciones. El mensaje interno apunta a que nadie tiene la puerta cerrada, pero tampoco garantías. La competencia interna será el termómetro para definir si pueden convertirse en alternativas reales dentro del plantel durante el torneo.
Existe optimismo moderado respecto a su rol potencial. En Verde Valle entienden que el talento está, pero que el margen de error es corto. El salto a primera división exige regularidad, lectura de juego y fortaleza mental, aspectos que el cuerpo técnico buscará pulir desde la preparación inicial.
La decisión también implica un riesgo calculado. Apostar por jóvenes tras un semestre sin protagonismo puede frenar su proyección si no responden rápidamente. En Chivas son conscientes de que una nueva postergación podría apagar expectativas, por lo que el plan contempla seguimiento cercano y objetivos claros.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.