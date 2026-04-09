Paradela pide disculpas a la afición de Cruz Azul tras la caída contra LAFC

Cruz Azul fue pasado por encima el pasado martes en la CONCACAF Liga de Campeones por el LAFC en la ida de los cuartos de final. Además de que el marcador de 3-0 fue contundente, la realidad es que el nivel deportivo de ambos clubes dentro del campo fue muy distante, un sólo equipo sobre el césped y fue el de la MLS.

Como ya lo ha señalado el técnico celeste, la cara mostrada por Cruz Azul fue inadmisible, no digna de la historia del club. Dicha postura es compartida por el grueso de la plantilla de los de la capital del país. Uno de ellos José Paradela, quien incluso ha pedido disculpas públicas a la afición del equipo.

"NO ESTUVIMOS A LA ALTURA" ⚽️🚂🇲🇽#CentralFOX | José Paradela pidió disculpas tras la goleada 3-0 ante LAFC y reconoció que Cruz Azul quedó en deuda con sus aficionados. https://t.co/nLS7sCKMPp pic.twitter.com/oUekjfTYNG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2026

Agradecer el apoyo, pedir una disculpa, no estuvimos a la altura del partido. La verdad que demostraron mucho apoyo. José Paradela

El jugador sabe que fueron dominados por LAFC, uno de los mejores equipos de la MLS y hoy, de toda la CONCACAF.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Sabemos la jerarquía que tienen, también creo que fue un partido de esos que ellos encuentran goles. Nuestros primeros 15 minutos fueron buenos. Después de eso fue otro partido. José Paradela

El argentino cerró afirmando que si bien será muy complejo, el cuadro celeste buscará la remontada la próxima semana.

Confiamos mucho en el grupo, en el plantel que tenemos. Tenemos un partido en casa de 90 minutos que vamos a dejarlo todo para darle vuelta. José Paradela

Si bien Cruz Azul es un equipo con la historia y la jerarquía para poder remontar un marcador tan adverso, la tarea no será sencilla. Primero, el rival no es uno que juegue a especular dentro o fuera de casa. Segundo, en medio de la llave habrá primero el fin de semana un partido muy duro en contra del Club América.