Pedri podría perderse el partido de España ante Uruguay

Pedri tendrá que tener mucho cuidado con lo que haga en el partido contra Arabia Saudita. El mediocampista llega condicionado al segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 y una tarjeta amarilla lo dejaría fuera del duelo frente a Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H.

La situación se originó en el estreno de España ante Cabo Verde. En el minuto 93, cuando la Roja buscaba el triunfo y estaba volcada en campo rival, el futbolista del Barcelona cometió una infracción para frenar un contragolpe y recibió la amonestación. Esa acción, en el cierre del encuentro, lo dejó al borde de una sanción.

Si Pedri recibe una tarjeta amarilla hoy, sería suspendido para el partido final de la fase de grupos contra Uruguay. pic.twitter.com/da2UhRfG4G — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 21, 2026

Luis de la Fuente sabe que se trata de un jugador innegociable dentro de su equipo. Contra Cabo Verde fue uno de los futbolistas con mejor rendimiento y el encargado de conducir gran parte del juego ofensivo de España.

El canario fue quien más corrió dentro del equipo con 12,6 kilómetros, lideró los intentos de remate con 14 registros, encabezó las presiones sobre la salida rival con 58 acciones, provocó 21 pérdidas de posesión del adversario y completó 12 envíos al área. Además, generó cinco ocasiones de gol, la cifra más elevada del partido.

De la Fuente va a tener gestionar con cuidado la situación de uno de sus futbolistas más determinantes. La Roja necesita una buena actuación frente a Arabia Saudita y Pedri apunta a ocupar nuevamente un lugar importante dentro del once inicial, aunque también existen dudas sobre la zona del campo en la que puede ofrecer un rendimiento superior.

Durante el encuentro con Cabo Verde actuó por delante de Rodri y Fabián Ruiz. Sin embargo, también se considera que puede influir todavía más cuando recibe la pelota en posiciones algo más retrasadas, participando desde el inicio de la elaboración.

La posible presencia de Dani Olmo es una de las variantes que estudia el cuerpo técnico y esa opción permitiría modificar ciertas funciones dentro del mediocampo y otorgarle a Pedri una ubicación diferente, una que quizá lo cuida más de alguna sanción también.

Además, existe un incentivo adicional para evitar otra amonestación. En esta Copa del Mundo, la FIFA estableció que las tarjetas acumuladas de la fase de grupos se limpian al llegar a los dieciseisavos de final siempre que no deriven en una suspensión.