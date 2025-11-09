Pedri tiene fecha tentativa de regreso con el FC Barcelona

Es normal que los seguidores del FC Barcelona extrañen a Pedri, el cerebro del equipo y uno de los mejores mediocampistas del mundo en este momento. El canario ya tiene una fecha tentativa para su regreso, después de una rotura del bíceps femoral distal en su pierna izquierda.

El mediocampista se lesionó en el Clásico ante el Real Madrid y los primeros reportes colocaron unas seis semanas de recuperación. Sin embargo, el jugador ha evolucionado favorablemente y, de acuerdo con el diario Sport, regresaría para la primera semana de diciembre, contra el Betis.

Pedri ha estado fuera desde octubre y ha engrosado la lista de lesionados del Barça, que sigue teniendo a Raphinha, Gavi, Ter Stegen o Andreas Christensen en la enfermería. Esto ha tocado un poco los planes de Hansi Flick, sobre todo antes del cierre del año.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Pedri is expected to be back from injury in the first week of December to face Betis.



Sin embargo, Deco, director deportivo de la entidad catalana, dijo que no saldrán a buscar jugadores en el mercado de invierno, a pesar de las lesiones que han sufrido. Las finanzas del equipo catalán parecen un poco comprometidas, sobre todo con la fase final de remodelación del Camp Nou.

El regreso de Pedri ilusiona a todo el equipo, sobre todo después de las últimas presentaciones del club, en las que ha dejado ciertas dudas, como en el empate 3-3 ante el Brujas por UEFA Champions League, donde el equipo no mostró su mejor cara.

El Barcelona se medirá al Beis el 6 de diciembre, fecha que el cuerpo médico del Barça tiene establecida para el regreso de Pedri, si todo marcha según lo pensado.

En los últimos partidos Dani Olmo ha tenido la responsabilidad de generar juego en el cuadro catalán, pero el mediocampista también está regresando de una lesión y hasta ahora no ha mostrado su mejor versión en lo que va de campaña.