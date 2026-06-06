Uno pensaría que la salida de Pep Guardiola del Manchester City le daría al técnico catalán un respiro, pero la realidad está lejos de ser así. De vuelta en Cataluña, Guardiola mantiene una agenda (muy) activa. Este sábado fue una de las figuras de la inauguración de un Cruyff Court en La Salle Manresa, el colegio donde estudió durante su infancia.

Durante su presencia en el acto impulsado por la Fundación Cruyff, el DT habló sobre la actualidad del Barcelona, elogió a Hansi Flick y dejó una reflexión sobre la Champions League que rápidamente llamó la atención.

Guardiola valoró el trabajo realizado por el conjunto culé durante las últimas campañas y destacó el rendimiento de una plantilla con una importante presencia de futbolistas formados en La Masia. "Han hecho dos años extraordinarios. Más allá de los resultados, de lo bien que lo han hecho y lo atractivo que es verlos jugar. Soy muy fan de Hansi y de cómo lo hacen", expresó

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El exentrenador azulgrana también pidió no medir el éxito de una campaña únicamente por lo que ocurra en Europa. Para Guardiola, la regularidad de una liga nacional continúa siendo el indicador principal del rendimiento de un equipo. "La Champions destroza proyectos. Espero que no sea el caso del Barça. LaLiga es la que te da consistencia", dijo.

Guardiola explicó que el torneo continental está condicionado por numerosos factores y sostuvo que una eliminación no debería modificar la valoración general de una campaña. "En la Champions es muy importante llegar bien al final, sin lesionados. La influencia de los árbitros en esta competición es grandiosa. Lo importante es seguir creciendo en el día a día y no pensar que, por no llegar a la final o no ganarla, ha sido una mala temporada", agregó.

‼️🇪🇸 Pep Guardiola, sobre qué le falta al Barcelona para GANAR una Champions:



“La Champions League es una competición que DESTRUYE PROYECTOS, y espero que no sea el caso del Barça. No debemos pensar que solo porque no la ganas, todo lo que se ha construido no sirve para nada.… https://t.co/49UcV46ZF8 pic.twitter.com/AKD0NoDE6o — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

Además de referirse al presente del Barça, Guardiola también fue consultado por dos futbolistas vinculados al mercado culé. Uno de ellos fue Bernardo Silva, al que dirigió durante años en Manchester. "Bernardo se adaptaría a cualquier equipo. Es demasiado bueno", afirmó.

El catalán también dedicó elogios a Julián Álvarez, a quien tuvo bajo sus órdenes en el City y que actualmente milita en el Atlético de Madrid, a pesar de los rumores que lo vinculan con una posible transferencia al club azulgrana."También es muy bueno. El City los tiene a todos muy buenos", señaló.

Por último, Guardiola reconoció que todavía no tomó una decisión sobre su futuro profesional. Luego de una década en Inglaterra y veinte títulos bajo el brazo, su intención pasa por permanecer un tiempo en Cataluña antes de definir cuál será su próximo paso. "Voy a quedarme un tiempo aquí y veremos qué haré. Ni yo mismo lo sé", concluyó.