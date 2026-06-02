Pep Guardiola le dice no al Inter Miami y posterga su regreso al fútbol

Según informó el Daily Mirror, Pep Guardiola rechazó una importante oferta del Inter Miami, club del que David Beckham es uno de los propietarios y donde actualmente juega Lionel Messi.

El reencuentro con Messi que no será

Tras anunciar su salida del Manchester City después de una década repleta de éxitos, Guardiola se convirtió rápidamente en uno de los técnicos más codiciados del mercado. En ese contexto, la dirigencia del conjunto estadounidense habría realizado gestiones para convencerlo de asumir el proyecto deportivo de la franquicia de la MLS.

🚨🚨| BREAKING: Pep Guardiola is expected to 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐂𝐓 an approach from Inter Miami to become their new manager. ❌🇺🇸



David Beckham had made Guardiola his top choice to replace Javier Mascherano.



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La idea era aprovechar el final de su ciclo en Inglaterra para reunirlo nuevamente con Messi, con quien construyó una de las sociedades más exitosas de la historia del fútbol durante las cuatro temporadas que compartieron en el FC Barcelona. Juntos ganaron tres ligas y dos UEFA Champions Leagues.

Pese al atractivo de la propuesta y las condiciones económicas ofrecidas, Guardiola habría declinado la invitación por razones personales. De acuerdo con la información surgida en Inglatera, el técnico considera que necesita un periodo de descanso tras diez años de exigencia constante en la Premier League.

Un futuro que apunta a las selecciones

En esa misma línea, aunque Guardiola no confirmó cuál será su próximo destino, en varias ocasiones manifestó su deseo de dirigir un combinado nacional antes de cerrar su carrera.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

En Europa ya comenzaron las especulaciones sobre posibles candidatos: algunas versiones lo vinculan con la selección de Italia, mientras que otras lo sitúan como una alternativa para Inglaterra en el futuro.

Por ahora, el entrenador se mantiene fiel a su plan de descansar y tomarse el tiempo necesario antes de afrontar un nuevo desafío. Mientras tanto, en Miami deberán seguir buscando al hombre que lidere un proyecto que soñó, aunque sea por un momento, con volver a juntar futbolísticamente a Guardiola y Messi.

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