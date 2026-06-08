Pepe, el inesperado regreso que prepara el Real Madrid

Tras dos temporadas sin títulos importantes, el Real Madrid comienza a delinear el proyecto deportivo con el que buscará recuperar protagonismo con José Mourinho como el gran elegido para encabezar la reconstrucción deportiva del club.

Un viejo aliado para una nueva etapa

En esa línea, empiezan a surgir nombres que podrían acompañar al entrenador portugués en esta nueva etapa en el Santiago Bernabéu y, entre ellos, aparece uno que despierta recuerdos inmediatos en el madridismo: Pepe.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Pepe could be 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 with Mourinho as part of his 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅 🤯



The former defender is well positioned to become part of Mourinho's Real Madrid coaching staff, @Ramon_AlvarezMM reports 🗞️ pic.twitter.com/ybaogD4Btg — 433 (@433) June 7, 2026

El exdefensor, una de las figuras más representativas de la era Mourinho, suena como posible integrante del futuro cuepo técnico del merengue. Aunque todavía no existe confirmación oficial de su asunción, distintas versiones aseguran que Mourinho pretende rodearse de personas de máxima confianza y experiencia en el entorno del club.

Un referente de una época

Bajo la conducción de Mourinho, tras su llegada al Madrid en 2007 procedente del Porto, Pepe se convirtió en una pieza clave del equipo por su agresividad competitiva, liderazgo y capacidad para desempeñarse tanto como defensor central como mediocampista defensivo.

Más allá de algunas acciones polémicas que marcaron parte de su carrera, el portugués fue reconocido por su entrega, personalidad y compromiso con el grupo, cualidades que también le permitieron ganarse el respeto de compañeros y entrenadores.

Real Madrid's Portuguese coach Jose Mou | LLUIS GENE/GettyImages

Por eso, el posible desembarco de Pepe en el banco madridista responde a algo más que la nostalgia; su conocimiento de la institución, sumado al liderazgo que supo imponer dentro del vestuario, son aspectos que Mourinho valora especialmente para conformar un equipo de trabajo sólido.

Ahora, a sus 43 años, Pepe podría iniciar una nueva etapa en el club donde alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Y si finalmente se concreta su regreso, el Real Madrid recuperará a una figura que supo representar como pocas el espíritu competitivo de una de las épocas más recordadas de la última década.

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