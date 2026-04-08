Pésimas noticias para el FC Barcelona: Cubarsí expulsado y el Atlético de Madrid en ventaja

El 40 del primer tiempo fue un minuto fatídico para el FC Barcelona en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League: Pau Cubarsí bajó a Giuliano Simeone apenas afuera del área y se ganó la roja a instancias del VAR, ya que en primera instancia había sido amonestado.

Para colmo, la pelota quedó en una posición inmejorable para que un ejecutante como Julián Álvarez la emboque, y el cordobés la clavó en el ángulo superior izquierdo de Joan García con grandísima calidad para adelantar al Atlético de Madrid.

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE.



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Ahora, el FC Barcelona tendrá que romper la férrea defensa del equipo del Cholo Simeone con un jugador menos y no dejar regalada la parte baja de la cancha, para evitar que se amplíe la diferencia en favor del club madrileño. De cara a la vuelta, todo parece indicar que Ronald Araújo se meterá en el once en lugar del suspendido Cubarsí.