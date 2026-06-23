Piero Hincapié está en la mira del Real Madrid

Pese a haber incorporado a Ibrahima Konaté, la dirigencia del Real Madrid continúa evaluando alternativas para sumar un defensor más y uno de los nombres que surgió en las últimas semanas es el de Piero Hincapié.

José Mourinho pretende ampliar las variantes en la zaga con un futbolista de características específicas: un jugador zurdo, con capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como por el lateral izquierdo.

Ecuador v Curacao - FIFA World Cup 2026 - Group E - Kansas City Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

En esa línea, Hincapié reúne condiciones que lo convierten en un candidato de interés. El ecuatoriano combina velocidad, agresividad en la marca y una buena salida desde el fondo, cualidades muy valoradas en equipos que buscan iniciar la construcción del juego desde la defensa.

Aunque no fue titular indiscutido en el Arsenal durante toda la temporada 2025/26, Hincapié tuvo participación en varios encuentros decisivos para el equipo dirigido por Mikel Arteta y su aporte fue significativo en una campaña histórica para el conjunto Gunner.

Una operación compleja

Oficialmente, el Arsenal tiene acordado ejecutar la obligación de compra pactada con el Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 52 millones de euros, operación que también contempla una cláusula de futura reventa. Tras completar la temporada a préstamo, Hincapié tendría previsto firmar un vínculo de larga duración que lo unirá al conjunto inglés hasta junio de 2030, un escenario que reduce considerablemente las posibilidades de una salida inmediata.

🚨🔴⚪️ Arsenal will turn Piero Hincapié deal into permanent in June, never in doubt.



Deal was structured on initial loan for FFP reasons but always seen as permanent, similar to Raya deal in the past.



Fee to Bayer Leverkusen from #AFC: €52m plus 10% sell-on clause. 🇪🇨 pic.twitter.com/Fhiy5jnXxQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

Por eso, en el Real Madrid reconocen que la posibilidad de avanzar por el defensor dependerá de varios factores. Además del valor que pueda fijar la dirigencia inglesa, el merengue necesita generar margen dentro de su plantel antes de afrontar nuevas inversiones.

Mientras tanto, Hincapié mantiene el foco puesto en sus compromisos con la selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026. Una vez finalizada esa participación, el defensor evaluará junto a su entorno las opciones disponibles de cara a la próxima temporada.

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