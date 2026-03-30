Piqué compara a Messi y Cristiano y hay un veredicto revelador

En una entrevista reciente para The Late Run, el excentral dejó en claro que haber compartido vestuario con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fue determinante en su carrera. "Tuve la suerte y el placer de poder jugar con los dos. Ambos me hicieron ganar títulos", señaló.

Formado en el FC Barcelona, pero con una etapa clave en el Manchester United, Gerard Piqué vivió desde adentro, en los orígenes, la evolución de dos futbolistas que marcaron una era dentro del deporte a nivel mundial.

Portugal v Spain: Group B - 2018 FIFA World Cup Russia | Fred Lee/GettyImages

El talento contra la obsesión

Al momento de compararlos, Piqué no dudó en marcar diferencias claras entre ambos. Para él, Messi representa un talento irrepetible, una capacidad natural que nunca volvió a ver en otro jugador. Sin embargo, también destacó el perfil de Cristiano, al que describió como un ejemplo extremo de disciplina dura: "Quería ser el mejor. Pero a nivel de talento, Messi es mejor".

Según su mirada, el portugués llevó el concepto de profesionalismo al límite más rígido con entrenamientos intensos, preparación constante y una mentalidad enfocada exclusivamente en superarse constantemente. Se convirtió en una “máquina competitiva”.

🚨💣 Gerard Piqué has shared a beautiful story showing the respect between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. 🇦🇷🇪🇸



“I remember the 2013 Clásico when Cristiano suffered a shoulder injury. Every time Messi went over to him and asked: ‘Are you okay?



The shoulder looks serious,… pic.twitter.com/Gh8DlrCVox — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 24, 2026

Aun así, Piqué se inclinó por Messi en la discusión histórica, aunque remarcó que ambos están en un nivel aparte. "Yo pondría a Messi como el mejor del mundo y muy de cerca se quedaría Cristiano. Son los dos mejores jugadores de la historia", resumió.

La rivalidad entre Messi y Cristiano no termina en sensaciones y también se alimenta de los números actuales de cada uno en su trayectoria inidividual. El delantero del Al Nassr lidera el ranking histórico de goles, con más de 950 tantos entre clubes y selección, mientras que el campeón del mundo superó recientemente los 900, en casi 100 partidos menos, lo que habla de su eficiencia goleadora.

En definitiva, Piqué refuerza lo que muchos aficionados también piensan; ambos referentes históricos, con sus cifras, su impacto mundial y los títulos que los condecoran, siguen siendo los protagonistas de la comparación más apasionante del fútbol moderno.

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