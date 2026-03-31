Pochettino niega contactos con el Real Madrid y se enfoca en el Mundial

En conferencia de prensa, Mauricio Pochettino se refirió a las versiones que lo vinculan con el Real Madrid y aclaró que su presente está abocado a la selección estadounidense, con la mirada puesta en la Copa del Mundo y en los próximos compromisos del combinado.

El entrenador remarcó y sostuvo que no existieron conversaciones ni con el club español ni con otros equipos en las últimas semanas: “Estamos muy concentrados en lo que tenemos por delante”, aseguró y agregó que no considera este el momento adecuado para hablar de su futuro profesional. "Todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional en este proyecto", reiteró.

USMNT Training 03/24-03/30 | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Los rumores que se alimentan constantemente

Luego de algunos recambios en el mercado de entrenadores en Europa, especialmente luego de la salida de Igor Tudor del Tottenham, el nombre de Pochettino volvió a generar especulaciones y a surgir nuevamente en el radar del conjunto inglés también.

Sin embargo, el ex entrenador del Paris Saint-Germain evitó alimentar esas versiones. “Por el momento, no”, respondió de manera tajante y aminoró la incertidumbre en torno a su continuidad, además de alegar que "los rumores están ahí, pero forman parte de nuestro oficio y los aceptamos como tal".

🚨🎙️ Mauricio Pochettino has said there’s been NO TALKS with #thfc, despite our recent manager search. 🇦🇷



“No talks. We are very very focused here on the World Cup. Everyone knows that I have a commitment with the national team here. It’s not the point to talk about the future.… pic.twitter.com/sK7hqY9sZt — Spurs Army (@SpursArmyTweets) March 30, 2026

Aún así, el argentino no descartó la posibilidad de una eventual prolongación de su dirección técnica en el conjunto estadounidense después del Mundial: “Nunca digas nunca. En el fútbol, todo puede pasar”. Dejó entrever que una posible renovación dependerá tanto de su satisfacción personal con los resultados que se obtengan durante el desarrollo de la copa, como de la evaluación de la federación.

Pochettino subrayó que el objetivo principal es seguir evolucionando como selección y llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo y, por ahora, el Real Madrid no es una prioridad dentro de la proyección del técnico.

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