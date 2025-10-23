¿Podrá estar Raúl Asencio disponible para el Clásico ante el FC Barcelona?

El Real Madrid parece poder respirar aliviado. En efecto, Raúl Asencio no sufre lesión alguna y podrá estar presente en el esperado Clásico del domingo ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El defensa de 22 años encendió las alarmas durante el duelo de Champions League de ayer frente a la Juventus, al abandonar el campo en el minuto 88 por molestias musculares. Eso sí, los servicios médicos del cuadro merengue realizaron una primera evaluación al zaguero canario en el vestuario, tras el encuentro, la cual, según la Cadena SER, no arrojó resultados preocupantes, descartando cualquier tipo de lesión.

Ya en la rueda de prensa posterior al citado choque europeo, el entrenador del Madrid, Xabi Alonso, había mostrado prudencia al referirse al estado físico de Asencio. “Es demasiado pronto para valorarlo. Mañana (jueves) lo veremos. Hay que esperar”.

Otra gran noche europea en el bernabeu contra un gran rival! Gracias por todo madridistas!! Y ahora, a por El Clásico! #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/LnP2oauP6X — Raúl Asencio (@RaulAsencio7) October 23, 2025

De esa forma, en el Real han decidido que no será necesario realizar más pruebas médicas a su joven futbolista, quien debería ser uno de los dos centrales titulares contra el Barça, a no ser que Dean Huijsen adelante su proceso de recuperación de la lesión del sóleo que conserva y sea alineado junto a Éder Militão, tomando en cuenta que Xabi tampoco cuenta con Antonio Rüdiger y David Alaba por temas similares.

Por ende, la posible ausencia del rocoso defensor habría complicado seriamente a los blancos para un encuentro clave en la lucha por el liderato, recordando que llegan al Clásico con dos puntos de ventaja sobre el propio Barcelona, tras nueve jornadas de LaLiga, gracias a un brillante inicio con ocho victorias y sólo una derrota. Además, los merengues son uno de apenas cinco clubes en ganar sus tres partidos de este curso en Champions.

Pero al margen del buen inicio de ejercicio, el Real Madrid buscará romper su reciente racha negativa frente a los azulgranas, quienes se impusieron en los cuatro Clásicos de la 2024/2025, incluidas las finales de la Supercopa de España y la Copa del Rey.

