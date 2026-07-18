¿Podría cambiarse la sede de la final del Mundial 2026?

A pesar de la creciente preocupación por la calidad del aire en la zona, algunos informes indican que la final del Mundial 2026 del domingo entre España y Argentina aún no corre riesgo de ser reubicada. Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos días.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

La preocupación por la seguridad de los aficionados y los jugadores aumentó durante la semana previa a la final, después de que gran parte del noreste de Estados Unidos se viera envuelto en una neblina amarillenta. Este drástico deterioro de la calidad del aire fue causado por los vientos que transportaron el humo de los incendios forestales en Canadá a través de la frontera. El regreso de los Vancouver Whitecaps a la acción de la MLS contra el Chicago Fire en el Soldier Field fue cancelado el jueves.

La final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio a las 3 p.m., hora local, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Se han emitido alertas sanitarias y la situación sigue siendo precaria; sin embargo, la FIFA no está preocupada y cree que el partido decisivo no corre peligro, según ESPN. No está claro si esa confianza se mantendrá.

¿Puede la FIFA cambiar la sede de la final del Mundial?

FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final | Jordan Bank - FIFA/GettyImages

Como ha demostrado la FIFA con varias decisiones este verano, el organismo rector del fútbol mundial tiene total autonomía. Ya sean suspensiones por tarjeta roja, interpretaciones de sus nuevas reglas o cambios de sede, la FIFA tiene la última palabra.

El artículo 6.9 del reglamento del Mundial 2026 establece explícitamente: «La FIFA tiene derecho a cancelar, reprogramar o cambiar la sede de uno o más partidos (o de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026) por cualquier motivo, a su entera discreción, incluso por fuerza mayor o por motivos de salud, seguridad o protección».

El presidente Gianni Infantino no habría necesitado una razón para actuar según su criterio, pero existe al menos documentación que describe el alcance de la organización en tales circunstancias, en caso de que fuera necesario.

¿Se aplazará la final del Mundial 2026 debido al humo?

Aunque la FIFA confía en que el tiempo mejorará, gran parte de la decisión dependerá de la evolución de la situación meteorológica en las próximas 48 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional del estado de Nueva York publicó el viernes por la mañana: «El humo persiste hoy, especialmente hacia el sur, pero debería ser menos intenso que ayer en nuestra región. Es posible que el humo se espese de nuevo durante la noche y la madrugada del sábado. Por lo demás, se espera sol filtrado».

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York describió la calidad del aire como «insalubre para todos», lo que hizo aún más curiosa la decisión de España de entrenar al aire libre en East Hanover, Nueva Jersey, el jueves.

Como señaló ESPN, existe mucha «incertidumbre» sobre cómo podrían ser las condiciones si llueve, como se prevé, el sábado.

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