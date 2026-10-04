¿Podría el Barcelona quedar afuera de la Champions League por el caso Negreira?

Más allá del proceso judicial en España, hay una inquietud que crece en los pasillos del Barcelona y refiere a una posible exclusión de la Champions League. La UEFA tiene abierto el expediente por el caso Negreira desde 2023 y tiene las herramientas reglamentarias para imponer una sanción temporal sin necesidad de esperar una sentencia firme de la justicia española.

El asunto volvió a cobrar relevancia luego de que el Real Madrid entregara documentación relacionada con la investigación. El 1 de octubre, la UEFA confirmó que recibió "una cantidad sustancial de documentos" y explicó que sus Inspectores de Ética y Disciplina van a evaluar el material como parte de la revisión en curso.

El Barça respondió que la máxima entidad del fútbol europeo no abrió otro expediente y que el vigente es el de 2023, que nunca fue cerrado. La institución catalana también afirmó que el procedimiento europeo está sujeto a lo que determine la causa penal que se tramita en España.

Sin embargo, la normativa de la UEFA contempla la posibilidad de tomar una determinación propia. El artículo 4 establece que, si el organismo concluye que un club estuvo involucrado de forma indirecta o de otra manera en una actividad destinada a arreglar o influir en el resultado de un partido nacional o internacional, puede declararlo inelegible para participar en sus competiciones durante una temporada.

Además, el reglamento establece que la UEFA puede apoyarse en resoluciones procedentes de organismos deportivos, tribunales arbitrales o tribunales estatales, pero no queda vinculada necesariamente por ellas.

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La investigación gira alrededor de los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Los culés afirman que el dinero correspondía a servicios de asesoramiento técnico e informes relacionados con árbitros y niega haber comprado colegiados o resultados. La cuestión que tiene que resolver la UEFA pasa por determinar si los pagos estuvieron vinculados con alguna actividad destinada a influir de manera indebida en el arbitraje.

Aleksander Ceferin ya había mostrado su preocupación por el asunto. "La situación es sumamente grave. Es una de las cosas más graves que yo haya visto en el fútbol", dijo el presidente de la UEFA.

El organismo europeo abrió su investigación en marzo de 2023. En julio de ese año permitió provisionalmente la participación del Barça en las competiciones continentales y se reservó la posibilidad de adoptar posteriormente otra determinación.