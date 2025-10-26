Polémica en el Clásico: ¿estuvo bien anulado el gol de Kylian Mbappé ante el Barcelona?

El Real Madrid recibe al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu en la jornada 10 de LaLiga. El encuentro arrancó con un ritmo frenético de ambas escuadras. Apenas al minuto 12 del encuentro, Kylian Mbappé adelantó a los merengues con un golazo de antología. El francés encontró el espacio, tras una desatención defensiva de los blaugranas, y sacó un disparo potente y colocado desde fuera del área para vencer al guardameta Wojciech Szczęsny.

Sin embargo, el conjunto blanco no pudo festejar por mucho tiempo, debido a que el árbitro central anuló el gol del francés después de revisar la jugada en el VAR. Después de algunos momentos de incertidumbre, se señaló que Mbappé se encontraba en fuera de lugar, por lo que su anotación no era válida.

La decisión del cuerpo arbitral generó mucho debate debido a que la marcación fue bastante justa. Esta sería la segunda polémica del encuentro después de un supuesto penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius Junior.

Este es el décimo gol que le anulan a Mbappé por fuera de juego desde que llegó a jugar a LaLiga.