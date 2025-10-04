¿Por cuál plataforma de streaming podrá verse en vivo el América vs Santos Laguna en los Estados Unidos?

Nos acercamos poco a poco a la fase final del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y el América busca dar nuevamente un golpe de autoridad, esperando evitar que el Toluca se proclame como nuevo bicampeón. No obstante, todavía quedan seis fechas por delante para culminar la fase regular y por ahora, el conjunto de Coapa debe enfocarse en la Fecha 12, donde se enfrentará a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 4 de octubre.

Jornada 12, para allá vamos 🫡🔥 pic.twitter.com/5oJMstGcBX — Club América (@ClubAmerica) October 1, 2025

Las Águilas vuelan en el tercer peldaño de la clasificación con 24 puntos, a un punto de liderato general que ostentan los Diablos Rojos, así que este partido es de suma importancia para sus aspiraciones. En la fecha pasada, los azulcremas vinieron de atrás para remontar 4-1 a los Pumas en el Clásico Capitalino de la mano del mexicoamericano Alejandro Zendejas, que consiguió un doblete, más un autogol provocado por el francés Allan Saint-Maximin y una diana del también colombiano Raúl Zúñiga.



Para este choque contra los laguneros, América no contará con el capitán Henry Martín que sigue recuperándose de su esguince en la rodilla izquierda, sumado a Jonathan Dos Santos, que se recupera de un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha, sin olvidar el caso de Dagoberto Espinoza, que se pierde el resto del campeonato por una rotura de ligamento cruzado. Quien se perfila para regresar es el chileno Igor Lichnovsky al superar una sobrecarga muscular.

Trabajo duro rumbo a la Jornada 12. 👊🇳🇬#PORTITODOSINTINADA ⚔️ pic.twitter.com/Qmx7i4UI3q — Club Santos (@ClubSantos) October 1, 2025

Con respecto a los Guerreros, vienen de perder contra Rayados por la mínima, quedando en treceavo puesto con diez unidades, todavía con posibilidades de poderse meter al Play-In, por lo que deben dejarlo todo en el terreno de juego para poder sacar los tres puntos. La buena noticia para ellos es el retorno de su goleador, el chileno Bruno Barticciotto, que cumplió un juego de suspensión, sin embargo, no tendrán al defensa colombiano Kevin Balanta ni al delantero hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano, ambos sancionados.

¿En qué plataforma de streaming se verá el juego en Estados Unidos?

La única forma para poder ver el encuentro es a través de las apps de TUDN y Univision, ya que ambos canales pasarán el juego por televisión.



Streaming: app de TUDN y Univisión